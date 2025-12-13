Um homem foi preso em flagrante nesta sexta-feira (12) suspeito de furtar cartões bancários de uma idosa de 65 anos, sua vizinha, e utilizá-los para realizar compras em estabelecimentos comerciais, em Bauru. O caso foi atendido por policiais militares acionados para uma ocorrência de furto.

Segundo o boletim de ocorrência (BO), ao retornar para casa de um compromisso a idosa percebeu que sua residência havia sido revirada e constatou o desaparecimento de dois cartões bancários. O filho dela, ao verificar o aplicativo da instituição financeira, identificou transações realizadas em um comércio na região, após o furto.

Imagens de câmeras de segurança do estabelecimento ajudaram a identificar o suspeito, que seria vizinho da vítima. Ao ser questionado pelos policiais, ele apresentou uma versão considerada inconsistente pela equipe: a de que teria ganhado o cartão de um adolescente.