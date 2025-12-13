Um homem foi preso em flagrante nesta sexta-feira (12) suspeito de furtar cartões bancários de uma idosa de 65 anos, sua vizinha, e utilizá-los para realizar compras em estabelecimentos comerciais, em Bauru. O caso foi atendido por policiais militares acionados para uma ocorrência de furto.
Segundo o boletim de ocorrência (BO), ao retornar para casa de um compromisso a idosa percebeu que sua residência havia sido revirada e constatou o desaparecimento de dois cartões bancários. O filho dela, ao verificar o aplicativo da instituição financeira, identificou transações realizadas em um comércio na região, após o furto.
Imagens de câmeras de segurança do estabelecimento ajudaram a identificar o suspeito, que seria vizinho da vítima. Ao ser questionado pelos policiais, ele apresentou uma versão considerada inconsistente pela equipe: a de que teria ganhado o cartão de um adolescente.
No momento em que foi informado sobre a detenção, o homem tentou fugir, sendo alcançado e contido pelos policiais após resistência. Durante a ação, um dos agentes sofreu ferimentos leves e foi encaminhado para atendimento médico.
O suspeito foi conduzido ao plantão policial, onde apresentava sinais de possível uso de entorpecentes e comportamento alterado, o que impossibilitou a realização de seu depoimento formal no momento. Ele também se recusou a assinar os documentos legais.
Diante dos fatos, a autoridade policial determinou o registro da ocorrência por furto e resistência, e o homem permaneceu preso à disposição da Justiça. Os objetos apreendidos e demais provas serão analisados no decorrer das investigações.