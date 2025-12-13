Um jovem de 18 anos foi preso, na noite desta sexta-feira (12), por propor a uma criança de 11 anos sexo oral e anal, além de envio de fotos de nudez, para aprovar o namoro do menino com a sua irmã, em Arealva.
A prisão foi feita pela equipe do delegado Roberto Cabral Medeiros, da Polícia Civil, após a mãe do garoto procurar a delegacia para relatar os fatos. Segundo o boletim de ocorrência (BO), a vítima relatou à família ter sido abordada pelo rapaz de 18 anos com a promessa de um relacionamento afetivo com a irmã do suspeito.
Ao longo dos contatos, o jovem teria utilizado diferentes estratégias para constranger e instigar a criança. No primeiro contato, ele teria proposto que a criança realizasse sexo oral nele, consta do registro. De acordo com o resgistro, o investigado passou um número de telefone que seria da suposta irmã, e a vítima iniciou um conversa. Em dado momento, ela solicitou uma foto de nudez, que foi enviada pela criança.
Em certo momento, a referida 'menina' o instigou a aceitar que praticasse atos sexuais anais com seu irmão, consta do BO. O rapaz de 18 anos ainda lhe entregou e lhe entregou um caderno com perguntas de conteúdo sexual para que fosse respondido.
Após tomar conhecimento dos fatos, a família registrou a ocorrência, o que levou à instauração de inquérito policial. Com base nos elementos reunidos, a Justiça autorizou a prisão temporária do suspeito e a expedição de mandado de busca e apreensão.
Durante o cumprimento da ordem judicial, policiais apreenderam um aparelho celular e um caderno, que serão submetidos à perícia técnica, com autorização para acesso aos dados armazenados.
O suspeito foi encaminhado ao sistema prisional e permanece à disposição da Justiça.