A Câmara Municipal de Pirajuí decidiu, em sessão extraordinária realizada nesta sexta-feira (12), pela cassação do mandato da prefeita Rosalina Sônia dos Santos (PL), conhecida como Rosa da Ambulância. A reunião teve duração aproximada de 9h30 e terminou com oito votos favoráveis à cassação e três contrários.

Com a decisão do Legislativo, a prefeita perde o cargo de forma imediata. A Presidência da Câmara deverá comunicar oficialmente a Justiça Eleitoral e adotar os procedimentos administrativos necessários para a sucessão no Executivo municipal. A vice-prefeita Geronice Lemos de Oliveira Caldeira (Podemos) assumirá o comando da Prefeitura de forma interina.

A cassação teve como base denúncias relacionadas à gestão administrativa da prefeita, envolvendo suposto direcionamento na contratação de Microempreendedores Individuais (MEIs). Entre os casos apontados está a contratação de um sobrinho da prefeita como dentista do município no mesmo dia em que ele abriu o MEI.