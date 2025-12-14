Chegou a época mais querida de todas e entre luzes, memórias e presentes, a decoração natalina inaugura o período de celebrações e preparação para o novo ano que se aproxima.
O fim do ano chega como um convite para desacelerar e celebrar junto à família no aconchego do lar. É nesta época que a decoração natalina toma conta das casas e idealiza uma atmosfera cativante, desperta memórias afetivas e resgata rituais que atravessam gerações.
Para as arquitetas Danielle Dantas e Paula Passos, à frente da Dantas & Passos Arquitetura, esse período que antecede o grande dia 25 de dezembro é o momento ideal para olhar cada ambiente com carinho, pois mais do que montar uma árvore ou espalhar adornos, trata-se também de ressignificar os espaços.
"Essa é uma fase que une o cuidado material com a dimensão emocional da casa. Ao abrirmos caixas de enfeites, revisitar gavetas e reorganizar armários, a casa parece respirar um novo fôlego, preparando-se para acolher a todos nessa data tão especial", ressaltam.
ENTÃO, POR ONDE COMEÇAR?
Árvore, luzes e símbolos
Para a dupla de arquitetas, a decoração natalina nasce a partir de elementos que carregam significado. A árvore de Natal é o principal marco da casa e representa esperança e vitalidade, em seu topo, a estrela guia remete à Estrela de Belém e é símbolo de orientação. Pela casa, Danielle Dantas reforça o uso de luzes para encantar e reforçar o cenário caloroso.
"As luzes, como os pisca-piscas, criam ambientes festivos, alegres e acolhedores e podem estar na árvore e em outros pontos da casa como janelas, varandas, móveis e portas" afirma a profissional.
Uma guirlanda na entrada também não pode faltar para dar boas-vindas animadas aos visitantes.
Para famílias que mantêm a tradição religiosa, o presépio ganha destaque como narrativa visual do nascimento de Jesus, e a montagem costuma acompanhar a árvore de Natal, que tradicionalmente é colocada no primeiro domingo do Advento, período que se inicia quatro semanas antes do dia 25.
E para além da tradição cristã, as famílias podem criar cenários que evoquem o sentido de confraternizar que a data pede.
"O Natal pode e deve ser associado ao momento de celebrar em comunhão. Para as mais diversas pessoas que desejam comemorar, indicamos cenários com arranjos com folhagens naturais, velas aromáticas, frutas secas e objetos de família para serem lembrados", sugerem as arquitetas.
E por onde começar a colocar os enfeites para dias mágicos?
Muitas casas concentram a decoração apenas na sala de estar ou jantar, e isso limita a sensação festiva. Todavia, pequenos gestos podem transformar os demais cômodos.
"Toalhinhas bordadas no lavabo, cenários discretos no corredor e panos de prato temáticos na cozinha criam uma continuidade visual suave. Capas de almofada em tons vermelhos, verdes, brancos ou dourados aquecem sofás e poltronas sem a necessidade de grandes intervenções", destaca Paula.
MESA POSTA
E claro, não pode faltar a mesa posta nos dias de festa. Antes de definir pratos e talheres, vale escolher um tema e uma paleta de cores que combine tanto com a data quanto com o cenário criado no estar. Além das tradicionais cores em verde, vermelho e dourado, pode-se apostar em combinações com azul, prata, branco e verde escuro.
Para enriquecer a mesa, as profissionais indicam porcelanas clássicas com talheres de prata, jogos americanos temáticos, sousplat de crochê, guardanapos de linho cerâmicas coloridas, arranjos florais e de ramos centralizados, marcadores de lugar e guardanapos criativos.
"Cada elemento comunica cuidado. As cadeiras com capas temáticas, toalhas longas até o chão e peças lisas com acabamento metalizado criam presença visual e ordenam o olhar dos convidados", reflete Danielle.
PETS, CRIANÇAS E IDOSOS
Em casas com animais, crianças pequenas e o pessoal da terceira idade, a segurança precisa acompanhar a decoração desde o primeiro enfeite. Por isso, árvores devem ser bem fixadas para evitar quedas, peças quebráveis devem ser elevadas ou substituídas, os fios de luz precisam ser isolados e as tomadas tampadas. Os pets, principalmente filhotes, tendem a mastigar objetos no chão, então durante a troca de presentes, embalagens e fitas devem ser descartadas imediatamente.
ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA
Montar a decoração é só metade do ritual, pois o fim do ano é o momento de olhar para si e para os outros. Para isso, vale abrir armários, revisar alimentos, liberar prateleiras e doar tudo o que não faz mais sentido para quem realmente precisa. "Essa organização é importante para todos e reforça o espírito de Natal. É hora de desapegar, reorganizar e renovar", finalizam as arquitetas da Dantas & Passos Arquitetura.
CRIATIVIDADE COM OS ENFEITES
Além dos itens simbólicos, os enfeites complementam os cenários: bolas coloridas, laços, festões e velas perfumadas são alguns dos toques especiais. Mas antes de comprar itens novos, Paula Passos acredita que vale revisitar peças já existentes no lar.
"Reaproveitar enfeites antigos, personalizar com glitter, feltros e tecidos, usar tutoriais de faça você mesmo e criar novos arranjos é um caminho interessante e econômico", explica.
Além disso, bolas antigas podem receber novas fitas, pinhas podem ser pintadas com spray metálico e garrafas de vidro se transformar em pontos de luz ou acomodar bolinhas coloridas.
Quanto às compras, o mercado se atualiza todos os anos, por isso a recomendação é investir em peças resistentes, como globos de neve, laços com bom caimento e conjuntos reforçados.
SIGNIFICADO PESSOAL E AFETIVO
Criação de memórias: Montar a decoração em família, especialmente a árvore de Natal, é uma atividade que ajuda a criar e fortalecer laços afetivos e memórias que duram por gerações.
Expressão pessoal: A decoração permite que a família expresse sua personalidade e estilo, construindo um acervo que conta a história da família ao longo dos anos.
Bem-estar e socialização: Enfeitar a casa pode trazer uma sensação de alegria e bem-estar. Além disso, a decoração externa pode servir como uma forma de interação e bom relacionamento com a vizinhança.