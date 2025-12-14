Chegou a época mais querida de todas e entre luzes, memórias e presentes, a decoração natalina inaugura o período de celebrações e preparação para o novo ano que se aproxima.

O fim do ano chega como um convite para desacelerar e celebrar junto à família no aconchego do lar. É nesta época que a decoração natalina toma conta das casas e idealiza uma atmosfera cativante, desperta memórias afetivas e resgata rituais que atravessam gerações.

Para as arquitetas Danielle Dantas e Paula Passos, à frente da Dantas & Passos Arquitetura, esse período que antecede o grande dia 25 de dezembro é o momento ideal para olhar cada ambiente com carinho, pois mais do que montar uma árvore ou espalhar adornos, trata-se também de ressignificar os espaços.