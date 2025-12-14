Já a Copa do Mundo de 2026, organizada por Estados Unidos, Canadá e México, promete criar uma onda turística que extrapola os estádios.

"Megaeventos sempre estimulam novas rotas, combinados de cidades e pacotes especiais, ampliando as possibilidades de viagem", diz Carolina Taketomi, da Se Tu For, Eu Vou.

Pela primeira vez na história, a Copa do Mundo de Futebol vai acontecer em três países diferentes. Em 2026, a bola vai rolar nos Estados Unidos, Canadá e México.