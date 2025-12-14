15 de dezembro de 2025
TURISMO

Copa do Mundo de 2026: Estados Unidos, Canadá e México

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Ilustrativa
Já a Copa do Mundo de 2026, organizada por Estados Unidos, Canadá e México, promete criar uma onda turística que extrapola os estádios.
"Megaeventos sempre estimulam novas rotas, combinados de cidades e pacotes especiais, ampliando as possibilidades de viagem", diz Carolina Taketomi, da Se Tu For, Eu Vou.

Pela primeira vez na história, a Copa do Mundo de Futebol vai acontecer em três países diferentes. Em 2026, a bola vai rolar nos Estados Unidos, Canadá e México.

Se a logística para ver mais jogos pode complicar um pouquinho, já que terá mais quilômetros para percorrer, vamos pensar pelo lado positivo de quem gosta de "turistar": quem for para a Copa terá muito mais lugares para conhecer e passeios para fazer.

A Copa de 2026 está marcada para acontecer entre 11 de junho e 19 de julho. O jogo de abertura será realizado no estádio Azteca, na Cidade do México.

Já a final está marcada para acontecer no Met Life Stadium, em Nova York (Nova Jersey mais precisamente), nos Estados Unidos. E, lembrando, o Brasil está garantido na competição! Será que o hexa finalmente vem?

No total, os Estados Unidos terão partidas em 11 cidades. O México vai receber jogos em três lugares e, o Canadá, contará com duas cidades-sede (totalizando 13 partidas). Com nove jogos, a americana Dallas será a cidade que mais vai receber partidas na Copa de 2026.

CIDADES-SEDE

México:



Guadalajara, Monterrey e Cidade do México

Canadá:


Cataratas do Niágara, em Toronto

Toronto, Vancouver

Estados Unidos:


Praia em Los Angeles

Boston, Filadélfia, Miami, Nova York, Seattle, Los Angeles, São Francisco, Kansas City, Dallas, Atlanta e Houston.

