Com o viajante brasileiro cada vez mais aberto a descobrir outras culturas, buscar vivências autênticas e investir em jornadas transformadoras, a agência especializada em expedições Se Tu For, Eu Vou Viagens aponta os destinos que devem liderar as buscas em 2026.

Segundo Carolina Taketomi, sócia da empresa, a Ásia volta com força total ao radar, acompanhada por destinos que vão sediar grandes eventos esportivos e os que devem ter fenômenos naturais raros. No turismo doméstico, a aposta é Rio de Janeiro

Entre os destaques da Ásia, Japão e China despontam como protagonistas do próximo ano. O primeiro retoma o posto de "sonho de consumo" graças ao iene mais favorável e ao interesse renovado pela gastronomia, tradições e tecnologia.