No Advento, a Liturgia nos motiva a percorrer uma caminhada de preparação para o Natal em ambiente litúrgico de cor roxa, que significa o espírito penitencial e a conversão de vida característicos deste tempo. Neste domingo, porém, faz-se uma pausa para que a alegria tome lugar, representada pela cor rosa; pode-se, inclusive, enfeitar o altar com flores, a fim de nos animar a prosseguir jubilosamente. A razão dessa alegria está na Antífona da Entrada, que faz ecoar São Paulo: "Gaudete in Domino semper!" Isto é: "Alegrai-vos sempre no Senhor. De novo eu vos digo: alegrai-vos! O Senhor está perto". (cf. Fl. 4,4s).

No Evangelho da Santa Missa (cf. Mt. 11,2-11), São Mateus relata que João Batista estava na prisão. Ao tomar conhecimento das obras de Cristo, enviou-lhe alguns discípulos com a missão de perguntar: "És tu aquele que há de vir ou devemos esperar um outro?". Em outras palavras: És tu o Messias, o Salvador prometido pelas Escrituras, ou não? Também hoje ouvimos perguntas semelhantes: "Esta Igreja é a verdadeira Igreja que nos salva ou há outra?".

A resposta de Jesus já não nos surpreende. Ele não apresenta estatísticas sobre a quantidade de seguidores, nem números sobre crentes ou argumentos teóricos de fé. Jesus responde apresentando obras de amor, perceptíveis pelos sentidos: "Ide contar a João o que estais ouvindo e vendo: cegos veem, paralíticos andam, leprosos são curados, surdos ouvem, mortos são ressuscitados, e pobres são evangelizados. Feliz aquele que não se escandaliza por causa de mim!". Mais do que palavras, são as ações de Jesus que evangelizam. Por trás das obras de libertação que hoje realizamos como cristãos, é possível perceber que Cristo é o Sacramento de Deus, o sinal visível da salvação que o Pai nos oferece.