No Advento, a Liturgia nos motiva a percorrer uma caminhada de preparação para o Natal em ambiente litúrgico de cor roxa, que significa o espírito penitencial e a conversão de vida característicos deste tempo. Neste domingo, porém, faz-se uma pausa para que a alegria tome lugar, representada pela cor rosa; pode-se, inclusive, enfeitar o altar com flores, a fim de nos animar a prosseguir jubilosamente. A razão dessa alegria está na Antífona da Entrada, que faz ecoar São Paulo: "Gaudete in Domino semper!" Isto é: "Alegrai-vos sempre no Senhor. De novo eu vos digo: alegrai-vos! O Senhor está perto". (cf. Fl. 4,4s).
No Evangelho da Santa Missa (cf. Mt. 11,2-11), São Mateus relata que João Batista estava na prisão. Ao tomar conhecimento das obras de Cristo, enviou-lhe alguns discípulos com a missão de perguntar: "És tu aquele que há de vir ou devemos esperar um outro?". Em outras palavras: És tu o Messias, o Salvador prometido pelas Escrituras, ou não? Também hoje ouvimos perguntas semelhantes: "Esta Igreja é a verdadeira Igreja que nos salva ou há outra?".
A resposta de Jesus já não nos surpreende. Ele não apresenta estatísticas sobre a quantidade de seguidores, nem números sobre crentes ou argumentos teóricos de fé. Jesus responde apresentando obras de amor, perceptíveis pelos sentidos: "Ide contar a João o que estais ouvindo e vendo: cegos veem, paralíticos andam, leprosos são curados, surdos ouvem, mortos são ressuscitados, e pobres são evangelizados. Feliz aquele que não se escandaliza por causa de mim!". Mais do que palavras, são as ações de Jesus que evangelizam. Por trás das obras de libertação que hoje realizamos como cristãos, é possível perceber que Cristo é o Sacramento de Deus, o sinal visível da salvação que o Pai nos oferece.
Em seguida, Jesus começa a falar às multidões sobre João Batista, dando testemunho a seu respeito. Ele o elogia como um homem austero, que fala e age com autoridade, que não se abala com adversidades. Mais do que um profeta, João é aquele que prepara o caminho para o Senhor.
Na primeira leitura (cf. Is. 35,1-6.10), o profeta convida toda a natureza a alegrar-se, pois verá a glória e o esplendor do Senhor. A mensagem é de ânimo para o povo que aguarda a libertação da escravidão do exílio. O próprio Senhor virá para curar: cegos verão, surdos ouvirão, o coxo saltará como um cabrito, e o mudo gritará de alegria. Todos se dirigirão com júbilo a Jerusalém, no Monte Sião.
Na segunda leitura (cf. Tg. 5,7-10), Tiago exorta os cristãos a terem paciência e constância enquanto aguardam a vinda do Senhor, assim como o agricultor espera o fruto do seu trabalho: "Fortalecei os vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima". E acrescenta: "Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para que não sejais julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo de sofrimento e firmeza os profetas que falaram em nome do Senhor".
Com alegria, preparemo-nos para a chegada do Natal.