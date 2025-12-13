Neste sábado (13), o evento "Existence Underground Attack" chega a sua 6º edição trazendo música e cultura alternativa para Agudos. O destaque é o show da banda "Warshipper", vinda diretamente de Sorocaba, após realizar grandes apresentações em festivais nacionais e internacionais. Em sua primeira apresentação na região, o metal extremo do grupo promete agitar a noite.

Antes deles, do extremo Leste da capital São Paulo, vem a banda de metal punk "Atos de Vingança". Nesta ocasião, o grupo divulga o seu lançamento mais recente "Ameaça Constante". A abertura será com o hardcore punk da agudense "Artigo DZ9?", que apresenta as composições de seu próximo disco, que deve ser lançado em 2026. O evento será realizado no Luna Bar & Confraria de Ideias, localizado na rua 13 de Maio, 880, no Centro de Agudos (ao lado da antiga estação Sorocabana), a partir das 19h. O couvert artístico é de R$ 7,00 para colaborar com os custos das bandas e a sustentabilidade da cena alternativa.

Também haverá exposição e venda de materiais independentes e som mecânico old school. No apoio cultural do evento estão Embarca Mídia, Coletivo Distopia, Programa Batalha Rock, Subverta Distro, O Som do Darma, The Sickness Zine e Resista & Difunda.