Neste sábado (13), a partir das 19h30, a editora bauruense Mireveja vai inaugurar seu próprio espaço cultural na cidade, o Espaço Mireveja. A proposta é oferecer um ambiente para oficinas, palestras, bate-papos, lançamentos e se consolidar como um centro de difusão de literatura e discussões em torno do universo do livro e de outras linguagens que dialogam com a escrita.
Situado no Jardim Colonial, próximo ao campus da Unesp, o espaço é fruto da ampliação do escritório do editor e fundador da editora, João Correia Filho, e ocupa uma área externa da casa. "Percebi que havia uma área ociosa próximo ao meu escritório e que poderia abrigar oficinas, cursos e palestras para um público de cerca de 20 pessoas, bem acomodadas, com conforto e um ambiente inspirador, sempre cheio de livros, sem contar um grande quintal para a realização de lançamentos", explica João.
Com 6 anos de atuação no mercado editorial, a Mireveja tem se destacado nacionalmente - tem participado de feiras importantes como a Flip, em Paraty e tem seus livros distribuídos para todo país - e vem criando iniciativas que projetam escritores e escritoras de Bauru, além de mapear a cultura cidade. Entre eles, destacam-se o podcast Bauru ao Pé da Letra, a coletânea Vozes Periféricas na Literatura e livros que resgatam a história e personagens da região.
Para a inauguração do espaço, neste sábado, a Mireveja preparou uma programação especial, com bate-papo, lançamento e venda de livros, espetáculo musical, sarau, dança e microfone aberto. O evento terá início às 20h com um bate-papo entre a escritora sul-mato-grossense Isloany Machado, autora do romance Tempo de demolição, e a arquiteta e pesquisadora Tainá Silva, que também é integrante do Grupo de Estudos de Literatura de Bauru e do Clube de Leitura Cevadas Literárias. Após o bate-papo haverá sessão de autógrafos com a escritora.
A partir das 21h, será lançado o projeto Som na Estante, numa parceria da editora com o Estúdio Criassom, também de Bauru, que vai reunir músicos da cidade em apresentações intimistas e que dialogam com o universo literário. A primeira apresentação musical do Som na Estante será de Bebé Pacheco, cantora e compositora da nova cena da música popular brasileira.
A programação é gratuita. O Espaço fica na rua Maria Cecília de Oliveira Maciel, 1-13, Jd. Colonial.