Neste sábado (13), a partir das 19h30, a editora bauruense Mireveja vai inaugurar seu próprio espaço cultural na cidade, o Espaço Mireveja. A proposta é oferecer um ambiente para oficinas, palestras, bate-papos, lançamentos e se consolidar como um centro de difusão de literatura e discussões em torno do universo do livro e de outras linguagens que dialogam com a escrita.

Situado no Jardim Colonial, próximo ao campus da Unesp, o espaço é fruto da ampliação do escritório do editor e fundador da editora, João Correia Filho, e ocupa uma área externa da casa. "Percebi que havia uma área ociosa próximo ao meu escritório e que poderia abrigar oficinas, cursos e palestras para um público de cerca de 20 pessoas, bem acomodadas, com conforto e um ambiente inspirador, sempre cheio de livros, sem contar um grande quintal para a realização de lançamentos", explica João.

Com 6 anos de atuação no mercado editorial, a Mireveja tem se destacado nacionalmente - tem participado de feiras importantes como a Flip, em Paraty e tem seus livros distribuídos para todo país - e vem criando iniciativas que projetam escritores e escritoras de Bauru, além de mapear a cultura cidade. Entre eles, destacam-se o podcast Bauru ao Pé da Letra, a coletânea Vozes Periféricas na Literatura e livros que resgatam a história e personagens da região.