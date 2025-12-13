O documentário "Som e Prosa - Onde a Música Mora" será exibido gratuitamente, às 19h deste sábado (13), no Teatro da FOB, trazendo para o centro da tela a potência e a diversidade da produção musical bauruense. A obra revela um território em constante movimento, marcado por cruzamentos culturais, trajetórias periféricas, redes afetivas e uma criatividade que transforma o Interior paulista em palco de experimentação e identidade sonora. Bauru aparece no filme como um ponto de encontro entre estilos, influências e histórias que moldam uma cidade viva, inquieta e criadora.

A produção acompanha quatro grupos que representam a pluralidade da cena local: Paulo Maia Quarteto, Bebé Pacheco & Ubandu, Dom Black e Os Últimos Escolhidos do Futebol. Mais do que registrar performances, o filme mergulha nos processos de criação e nas histórias pessoais dos artistas, revelando como música, território e identidade se entrelaçam.

Do jazz contemporâneo de Paulo Maia aos ritmos afro-brasileiros de Bebé Pacheco & Ubandu, passando pela força do rap periférico de Dom Black e pela estética afetiva e nostálgica dos Últimos Escolhidos, o documentário constrói um retrato amplo e sensível da produção autoral bauruense.