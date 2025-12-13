A 6ª feira de feira de vinil de Bauru será realizada neste sábado (13), no Sarau Sem Lei, partir das 14h. O evento conta com a organização da loja virtual Poeira Discos, que tem sua sede na cidade. A iniciativa reúne expositores do município e da região, totalizando milhares de discos a venda das mais diversas vertentes.

"É um evento de celebração a música mas também uma forma de fomentar a cultura do vinil na cidade, não somente pela comercialização de discos mas também de resgatar a importância deles na história, já que muitos registros só existem nesse formato. A ideia é reunir pessoas que ainda se atraem por escutar música dessa forma, conversar e trocar informações".

SERVIÇO

O Sarau Sem Lei fica na rua Azarias Leite 8-57 das 14h às 20h. A entrada é gratuita.