Neste sábado (13), a música caipira vai invadir o Alameda Rodoserv Center. O talentoso cantor Mateus Lessa apresenta o show "Especial Sertanejo", com grandes sucessos das duplas Zezé di Camargo & Luciano, Chitãozinho & Xororó" e de muitos outros músicos que fizeram história. O evento começa a partir das 20h e os ingressos já estão à venda.

Uma noite que promete ser nostálgica e marcada por grandes clássicos como "Fio de Cabelo", "Evidências", "Galopeira", "Saudade da Minha Terra", "Se Deus me Ouvisse", "No Rancho Fundo", "É o amor", "Pensa em mim", "No dia em que eu sai de casa", "Sem medo de ser feliz" e muitos outros.

Com mais de 15 anos de carreira, Mateus Lessa é dono de uma voz potente e inconfundível e faz muito sucesso por onde passa. O cantor realiza shows em todo território nacional e traz todo seu talento para esse tributo inesquecível a uma das duplas brasileiras mais icônicas do meio.