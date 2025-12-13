A Segunda Mostra Teatral do Curso Livre de Teatro Mariana Camargo chega ao fim neste domingo (14), com três montagens inéditas. As sessões acontecem no Teatro do Colégio Chaminade, que fica na rua Célia Palmeira, 1-8.

A programação começa às 18h, com "A Hora do Arrepio", que transforma uma simples festa do pijama em uma noite de terror. O clima leve das conversas e risadas logo dá lugar a suspense, mistérios e pesadelos. Às 20h, o público poderá assistir ao combo especial formado pelas peças "Offline" e "O que Aconteceu com Baby Jane?", apresentadas em sequência, separadas por um intervalo de 15 minutos. Em "Offline", 4 influenciadores chegam à luxuosa premiação Estrela Digital 2025, mas acabam trancados em uma sala sem wifi, curtidas ou mensagens — apenas enigmas. Fechando a noite, "O que Aconteceu com Baby Jane?" transporta o espectador a um casarão decadente de Hollywood. Lá vivem as irmãs Jane e Blanche Hudson, antigas estrelas marcadas por disputas, traumas e memórias distorcidas. As montagens têm direção de Aline Prado, Caio Takeji, Julio Zaicosky e Mariana Camargo. Ingressos custam R$ 35 em @cursolivreteatromarianacamargo