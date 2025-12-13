O Sesi Bauru terá mais um confronto direto na Superliga 25-26. Buscando recuperação, o time de Bauru recebe o Vôlei Guarulhos BateuBet neste sábado, 13, às 18h30. A partida é válida pela décima rodada da liga nacional e será na Arena Paulo Skaf, com entrada gratuita via Meu Sesi e transmissão do Sportv 2 da Volleyball World TV.
Na última rodada, o Sesi Bauru foi superado pelo Saneago Goiás em 3 sets a 2 e somou mais um ponto, chegando aos 10 e se mantendo na oitava colocação, empatado com o Itambé Minas, mas a frente na média de sets. A equipe de Guarulhos é sexta colocada, com 13 pontos, e chega na rodada após derrota em casa para o Sada Cruzeiro em 3 sets a 0.
A entrada para o duelo paulista é totalmente gratuita, sendo necessário reservar pelo sistema Meu Sesi. A retirada de ingressos já está disponível no link: https://www.sesisp.org.br/evento/df4f2938-87db-4ef1-a5d1-8391bfa6b146/superliga-de-voleibol-masculino-20252026
Na última temporada da Superliga, o confronto entre Sesi Bauru e Vôlei Guarulhos BateuBet ficou em equilíbrio, com uma vitória para cada equipe na casa do adversário.
Em números, o elenco bauruense é liderado por Marcos Jr. nos pontos totais, com o oposto anotando 130 pontos nas oito partidas disputadas. Os centrais Thiery e Lucas Barreto lideram nos pontos de saque, com cinco aces para cada. Com quatro bloqueios contra o Saneago Goiás, Lucas Barreto segue liderando a equipe de Bauru no fundamento, com 28 pontos de bloqueio, a melhor marca da Superliga.