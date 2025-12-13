A pessoa nem percebe ou sabe que tem um aumento no centro do palato ou na parte interna da mandíbula. À medida que chega adolescência, começa a fase adulta e como parte do crescimento normal, em algumas pessoas, vai aparecendo estes aumentos ósseos que param de crescer junto com o organismo.

Quando se compara as partes internas da boca com as de outras, ou quando a pessoa vai ao consultório, o profissional fala que tem um Toro Palatino ou Toros Mandibulares, isto preocupa o paciente que precisa de informações seguras.

Estes crescimentos limitados para fora da superfície óssea normal ou exostoses, são também conhecidas como Toros e existem várias outras partes do corpo que tem estruturas chamadas de Toros. O Toro Palatino e os Toros Mandibulares são muito comuns, chegando a 25% em certas populações.