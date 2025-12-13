Arealva encerrou, no último dia 6, mais uma edição do programa "Bordando e Tecendo Arte no Meio Rural", iniciativa que reuniu capacitação, criatividade e empreendedorismo para fortalecer o trabalho artesanal no campo. Promovido em parceria entre Sebrae-SP, Sindicato Rural de Arealva e Faesp/Senar, o curso ofereceu a quinze mulheres a oportunidade de construir uma nova etapa no empreendedorismo por meio do artesanato.

O resultado dos quatro meses de formação pôde ser conferido na Feira da Lua, realizada no dia 5 de dezembro, quando as participantes expuseram seus bordados ao público. Durante o evento, as alunas apresentaram suas produções, celebraram a conclusão do programa e compartilharam relatos sobre o impacto do curso em suas rotinas familiares, na geração de renda e na confiança para transformar a arte manual em oportunidade de negócio.

A programação do curso combinou conteúdo técnico, orientação prática e um cronograma que explorou diversas técnicas de bordado, incentivando o desenvolvimento de novas habilidades manuais e profissionais. As participantes aprenderam desde pontos tradicionais até aplicações contemporâneas, resultando em peças autorais que expressam identidade, cultura e criatividade.