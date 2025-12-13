A Prefeitura de Lençóis Paulista, por meio da Secretaria de Meio Ambiente (Sama), iniciou o planejamento para implantar no município o serviço de Licenciamento Ambiental Municipal, que consiste na avaliação dos impactos ambientais e emissão de licenças de operações geradas em diversas atividades e serviços. Atualmente, o licenciamento é realizado exclusivamente pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb), que possui sede regional em Bauru.

Esta iniciativa está em consonância com a normativa número 01/2024, emitida pelo Conselho Estadual do Meio Ambiente (Consema), que faculta aos municípios a emissão de Licenças Ambientais para uma série de atividades econômicas.

Desta forma, a Sama passará a realizar internamente, em nível municipal, as atividades de avaliação, fiscalização e emissão das licenças ambientais, por meio da criação de um departamento específico na própria secretaria. Poderão utilizar estes serviços as empresas que estejam iniciando suas operações e também em casos de renovação da licença de operação. Para viabilização deste serviço, será criado um departamento integrado à Sama.