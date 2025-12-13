Botucatu foi escolhida pelo Ministério da Saúde para sediar um projeto piloto de vacinação em massa com a nova vacina nacional contra a dengue, produzida pelo Instituto Butantan. O anúncio foi feito na última terça-feira (9) pelo ministro Alexandre Padilha, durante visita ao Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB).

A cidade terá um papel central: servirá como campo de avaliação da efetividade e do impacto da vacina, permitindo observar, em tempo real, como o imunizante influencia a circulação da dengue na região. Essa estratégia antecipa, em Botucatu, a vacinação da população geral entre 15 e 59 anos, faixa etária recomendada para o produto. A expectativa é que, com uma adesão de 40% a 50%, já seja possível notar uma redução expressiva nos casos.

A escolha de Botucatu também se baseia em sua experiência anterior com campanhas ampliadas. O município foi referência nacional durante a pandemia de Covid-19 ao realizar vacinação em massa da população. Agora, volta a ocupar posição estratégica para avaliação científica em saúde pública. Além de Botucatu, outras cidades com predominância do sorotipo DENV-3 estão em análise para integrar a estratégia, já que esse sorotipo impulsionou o aumento de casos no País em 2024.