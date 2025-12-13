Uma proposta renovada, juntando a experiência de quem já está na luta com a juventude de caras novas. É com essa mescla que a nova diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos de Bauru (Metal Bauru) inicia um novo mandato de 5 anos (até 2030). A cerimônia de posse será na noite deste sábado (13).

Sob o comando do presidente reeleito Valdemir Caminaga, a nova diretoria tem metas ousadas. O primeiro mandato de Caminaga foi de superação para colocar a casa em ordem. A direção assumiu uma entidade de trabalhadores em baixa, enfrentou a Reformas Trabalhistas e Previdenciária e a crise sanitária trazida pela pandemia de Covid. Para o novo ciclo, os membros da nova diretoria já iniciaram o planejamento definindo prioridades como ampliação do quadro associativo, com investimento em convênios atraentes.

Luta pela melhoria da convenção coletiva com ganhos de direitos para metalúrgicas e metalúrgicos. Na pauta de reivindicações mais gerais o Sindicato atua pelo fim da jornada de trabalho 6 X 1, sem redução de salários, redução de juros e justiça tributária. O novo mandato já tem pela frente a comemoração dos 60 anos do Sindicato dos Metalúrgicos de Bauru que tem sua fundação em 7 de julho de 1966. A eleição da nova direção ocorreu em setembro.