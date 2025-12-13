A tradicional campanha Panetone Solidário Tauste chega à sua 19ª edição em 2025. Criada no Natal de 2007, a ação nasceu com o propósito de unir a comunidade em torno de uma causa nobre e, desde então, tem levado esperança e transformação a diversas instituições beneficentes. Com o lema "Juntos Podemos Mudar uma História", tornou-se uma das maiores ações solidárias da região.

Neste ano, as vendas começaram em novembro em todas as lojas da rede. 100% do valor arrecadado com a venda dos panetones serão destinados a sete instituições sociais, que desenvolvem projetos voltados à educação, acolhimento e inclusão. Cada unidade do doce é vendida por R$ 13,98. "Cada centavo recebido pela venda dos panetones será repassado sem nenhum desconto para o projeto da Casa do Caminho. Seriedade, transparência e amor ao próximo são os ingredientes que fazem desta ação um sucesso desde sua implantação", destaca o diretor do Guilherme Cunha.

Além do sabor e da qualidade, o panetone vem em embalagem exclusiva e presenteável, perfeita para o período natalino.