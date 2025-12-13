O Hospital Beneficência Portuguesa de Bauru colocou em operação, nesta sexta-feira (12), o novo Pronto Atendimento Adulto (PA), que passa a funcionar em um espaço com o dobro do tamanho e equipado com mais leitos de emergência, observação e isolamento. A modernização amplia a capacidade assistencial e integra o projeto de renovação estrutural da instituição, informa a assessoria de imprensa.
A entrega oficial ocorreu na última quinta-feira (11), em cerimônia com diretores da Associação Beneficente Portuguesa de Bauru e autoridades locais. Localizado no térreo do prédio principal, com acesso pela rua Rio Branco, o novo PA foi planejado para atender pacientes conveniados e particulares com mais conforto, agilidade e qualidade.
Segundo a presidente da diretoria executiva da instituição, Ana Cristina Ferreira, a ampliação era necessária diante da demanda crescente. "O Pronto Atendimento foi inaugurado em agosto de 1996 e não suportava mais a demanda. O novo foi projetado para atender com excelência as urgências e emergências de adultos a partir dos 17 anos, garantindo agilidade, conforto e o mais alto padrão de cuidado médico àqueles que necessitam de atendimento de emergência", destaca.
A modernização do PA se soma às reformas já realizadas em outros setores do hospital, como enfermaria, centro cirúrgico e diagnóstico por imagem, que recebeu um novo equipamento de ressonância magnética, além da aquisição de um robô para cirurgias ortopédicas. Ana Cristina adianta que a pretensão é também remodelar o setor de hemodiálise. "O próximo passo que vamos dar é a criação de um núcleo de hemodiálise. O espaço onde hoje funciona o Pronto Atendimento também será reformado, a médio e longo prazo, para se tornar o Pronto Atendimento Infantil", informa.
O diretor técnico do hospital, Alberto Sanches, ressalta o impacto direto da expansão na capacidade de atendimento. "Nós tínhamos de dois a quatro leitos no PA e passamos para 16 leitos nesse novo espaço. Aumentamos também o número de salas de atendimento: tínhamos duas, agora temos três, além da sala de atendimentos ortopédicos e uma sala para atendimento ginecológico especial. Também teremos um número maior de cadeiras para observação e para medicações mais imediatas. O objetivo é reduzir a espera dos pacientes, acolher melhor quem fica em observação e oferecer um atendimento cada dia melhor", afirma.
Com a entrega, a Beneficência Portuguesa avança em seu processo de modernização, fortalecendo a estrutura hospitalar e ampliando o acesso a atendimentos de urgência e emergência em Bauru, finaliza a assessoria de imprensa.
Fotos: Priscila Medeiros