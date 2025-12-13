O Hospital Beneficência Portuguesa de Bauru colocou em operação, nesta sexta-feira (12), o novo Pronto Atendimento Adulto (PA), que passa a funcionar em um espaço com o dobro do tamanho e equipado com mais leitos de emergência, observação e isolamento. A modernização amplia a capacidade assistencial e integra o projeto de renovação estrutural da instituição, informa a assessoria de imprensa.

A entrega oficial ocorreu na última quinta-feira (11), em cerimônia com diretores da Associação Beneficente Portuguesa de Bauru e autoridades locais. Localizado no térreo do prédio principal, com acesso pela rua Rio Branco, o novo PA foi planejado para atender pacientes conveniados e particulares com mais conforto, agilidade e qualidade.

Segundo a presidente da diretoria executiva da instituição, Ana Cristina Ferreira, a ampliação era necessária diante da demanda crescente. "O Pronto Atendimento foi inaugurado em agosto de 1996 e não suportava mais a demanda. O novo foi projetado para atender com excelência as urgências e emergências de adultos a partir dos 17 anos, garantindo agilidade, conforto e o mais alto padrão de cuidado médico àqueles que necessitam de atendimento de emergência", destaca.