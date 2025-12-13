Nunca uma música retratou tão bem uma situação como a letra da Legião Urbana, escrita em 1987: “Nas favelas, no Senado, sujeira pra todo lado. Ninguém respeita a constituição, mas todos acreditam no futuro da nação. Que país é esse?”. Ao observar o cenário atual, percebo que faltou no título um questionamento adicional: “Que governo é esse?”.

Não sou apenas eu quem fala; a imprensa divulga diariamente escândalos, roubos e falcatruas. A lista é imensa: rombos nos Correios, na Petrobras, em demais estatais e em fundos de pensão, inviabilizando operações e penalizando severamente os investidores. Além disso, assistimos à divulgação de dados falsos sobre a diminuição do índice de pobreza, enquanto milhões seguem dependentes do Bolsa Família e de outros benefícios governamentais.

A sensação de impunidade é latente. A cada dia, nossa “justiça” libera corruptos condenados por inúmeras provas, “inocentando-os” e devolvendo-os à liberdade. Como resultado, a criminalidade não para de crescer, pois os criminosos se sentem respaldados judicialmente. Para cobrir o rombo e a incompetência técnica, novas taxas e impostos são criados diariamente, sobrecarregando o cidadão.