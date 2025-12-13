Nos últimos dias, o país foi impactado por narrativas devastadoras de mulheres assassinadas por seus companheiros ou ex-companheiros e, até mesmo, por parentes próximos. Todos os dias, o noticiário conta um ou mais casos escabrosos que deixam marcas profundas nas famílias e na comunidade.

Os conformistas dizem que a violência contra a mulher faz parte da "cultura" nacional, patriarcal, machista e acostumada à coisificação do elemento feminino. O dramaturgo Nelson Rodrigues de 1960, costuma ser lembrado pela frase "mulher gosta mesmo de apanhar". O autor, no fundo era um humanista de veia irônica. Ironia é uma forma de expressão onde o autor contraria a lógica, para chamar a atenção, pelo inverso, ao que realmente defende. Ganha-se eleitores e ao final da narrativa fica o exemplo altruístico.

Vidas de mulheres são ceifadas todos os dias, de forma cruel, escancarando a realidade de um Brasil que ainda normaliza a violência do gênero. Neste país, mulheres servem como objetos sexuais e de escravidão doméstica. Mulheres são "assassinadas", não só em suas vidas públicas como também na política e a menor valorização nas suas atividades profissionais. O aumento das penalidades para punir esse tipo de crime não será suficiente enquanto houver sentimentos de impunidade, demora no trânsito em julgado de sentenças, "saidinhas" até no Dia das Mães assassinadas, e progressões para cumprimento em domicílio do que deveria ser tempo de reclusão na cadeia. Também de pouco adianta as medidas preventivas como suspensão de porte de armas; o afastamento de convivência com a vítima; a proibição de contato com a vítima, parentes e testemunhas e punições que podem chegar a 40 anos de reclusão em caso de estupro e morte.