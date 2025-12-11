13 de dezembro de 2025
JCNET - Sampi Bauru

JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
ORDEM NAS RUAS!

PM apreende 25 motos em Bauru na “Operação Mega Cavalo de Aço”

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
A corporação afirma que a operação deve continuar nos próximos dias
A corporação afirma que a operação deve continuar nos próximos dias

A Polícia Militar (PM) apreendeu 25 motocicletas nesta quinta-feira (11) durante a “Operação Mega Cavalo de Aço”, ação voltada à fiscalização e ao combate a crimes praticados com o uso de motos em Bauru.

A iniciativa, conduzida pelo 4.º Batalhão de Caçadores da Polícia Militar, ocorreu diante do aumento do fluxo de veículos na cidade e da crescente utilização irregular das motocicletas tanto como meio de transporte quanto, em alguns casos, para facilitar delitos.

No primeiro dia da operação, foram fiscalizadas 400 motocicletas e emitidos 100 autos de infração. Segundo a PM, apesar de oferecerem agilidade no trânsito urbano, as motos também têm sido utilizadas em roubos contra motoristas, pedestres e até outros motociclistas.

A corporação afirma que a operação deve continuar nos próximos dias, com o objetivo de intensificar a presença policial, coibir irregularidades e reforçar a segurança viária.

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários