A Polícia Militar (PM) apreendeu 25 motocicletas nesta quinta-feira (11) durante a “Operação Mega Cavalo de Aço”, ação voltada à fiscalização e ao combate a crimes praticados com o uso de motos em Bauru.

A iniciativa, conduzida pelo 4.º Batalhão de Caçadores da Polícia Militar, ocorreu diante do aumento do fluxo de veículos na cidade e da crescente utilização irregular das motocicletas tanto como meio de transporte quanto, em alguns casos, para facilitar delitos.

No primeiro dia da operação, foram fiscalizadas 400 motocicletas e emitidos 100 autos de infração. Segundo a PM, apesar de oferecerem agilidade no trânsito urbano, as motos também têm sido utilizadas em roubos contra motoristas, pedestres e até outros motociclistas.