O Sesi Vôlei Bauru foi superado pelo Gerdau Minas em 3 sets a 1 (25x18; 25x23; 20x25; 25x20) na noite dessa sexta-feira, 12. A equilibrada partida foi disputada na Arena UniBH, em Belo Horizonte (MG), válida pela décima rodada da Superliga 25-26.
Com o resultado, o Sesi Vôlei Bauru segue com seus 18 pontos, tendo seis vitórias e quatro derrotas na competição. O time bauruense é quarto colocado, mas aguarda o resultado do Dentil Praia Clube, que disputa o Mundial de Clubes, que é quinto com os mesmos 18 pontos.
Para a última rodada do primeiro turno, o Sesi Vôlei Bauru terá o duelo com o Osasco São Cristóvão Saúde. O clássico paulista que fecha a fase da liga nacional será na segunda-feira, 22, às 21h, na Arena Paulo Skaf, em Bauru. A entrada é totalmente gratuita, mas é necessário reservar o ingresso no sistema Meu Sesi, pelo link: https://www.sesisp.org.br/
Ao final da partida, Thaisa, central do Gerdau Minas, foi eleita melhor em quadra e recebeu o troféu Viva Vôlei. Bruna Moraes, oposta do Sesi Vôlei Bauru, foi a maior pontuadora do confronto, com 24 pontos. O time bauruense também teve destaque de Diana, com 15, e Mayany, com 14. A ponteira Roslandy Acosta, que iniciou a partida como titular, deixou o jogo com dores ainda no segundo set.
O jogo
Para o jogo fora de casa contra o Gerdau Minas, o Sesi Vôlei Bauru foi para a quadra com a seguinte escalação titular: Dani Lins, Mayany, Kasiely, Acosta, Diana, Bruna Moraes e Léia.
O primeiro set começa com as centrais do Gerdau Minas pressionando e a equipe mineira, chegando em 6 a 2 na primeira parada do Sesi Vôlei Bauru após erro na virada de bola bauruense. Os bloqueios do time de Bauru também aparecem na parcial e o time se recupera no set, aumentando a produção ofensiva e, com cinco pontos de Bruna Moraes, empata em 10 a 10. A equipe visitante volta a ter dificuldade na virada de bola e vê o Gerdau Minas abrir 17 a 13 no segundo tempo de Henrique Modenesi. Os bloqueios do mandante seguem pressionando o ataque bauruense, que tem dificuldade em achar pontos em sequência e diminuir a distância. O time da casa faz a virada de bola e fecha em 25 a 18.
Na segunda parcial, o jogo volta equilibrado, com o Sesi Vôlei Bauru abrindo a primeira vantagem na boa passagem de Bruna Moraes pelo saque. A defesa do time bauruense aumenta de produção e leva ao 9 a 12 após o nono ponto de Bruna, forçando a parada do Gerdau Minas. O time mineiro volta pra parcial com pontos em sequência, chegando em 14 a 15 e, após dois aces de Pri Daroit, 17 a 16, nos dois tempos consecutivos do Sesi Vôlei Bauru. Com os dois times tendo sucesso na virada de bola, o set se equilibra mas o time da casa chega ao set point e usa seu tempo em 24 a 23, para virar a bola vencedora em 25 a 23.
Assim como na parcial anterior, o terceiro set começa equilibrado e com o Sesi Vôlei Bauru segurando a vantagem mínima nos primeiros pontos. O time de Bauru conecta pontos em sequência, mas vê o Gerdau Minas empatar em 10 a 10 na boa passagem de Thaisa pelo saque, forçando o primeiro tempo de Modenesi. A equipe de Bauru responde, faz três pontos e abre 10 a 13, forçando a parada minastenista. O Sesi Vôlei Bauru segue pressionando e com ótima atuação de Bruna Moraes abre 13 a 18, levando à segunda parada do Gerdau Minas. Chegando na reta final, a equipe visitante vê o crescimento do time mineiro e tem dificuldade na recepção, parando em 19 a 22. No contra-ataque, o Sesi Vôlei Bauru fecha em 20 a 25.
O quarto set segue o roteiro de equilíbrio da partida, com o Sesi Vôlei Bauru usando o primeiro tempo em 9 a 7 após ponto de saque do Gerdau Minas. O time bauruense consegue uma ótima sequência de pontos de Dani Lins, com dois aces da capitã, abrindo 12 a 14 no pedido de tempo do mandante. O Sesi Vôlei Bauru pressiona e pontua nos bloqueios, mas vê a equipe mineira empatar após ótima sequência de Thaisa no saque em 18 a 18, forçando a parada visitante. O Gerdau Minas segue pressionando no saque e dificulta a virada de bola bauruense, com a equipe mineira administrando a vantagem até o final, fechando em 25 a 20.