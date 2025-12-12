O primeiro set começa com as centrais do Gerdau Minas pressionando e a equipe mineira, chegando em 6 a 2 na primeira parada do Sesi Vôlei Bauru após erro na virada de bola bauruense. Os bloqueios do time de Bauru também aparecem na parcial e o time se recupera no set, aumentando a produção ofensiva e, com cinco pontos de Bruna Moraes, empata em 10 a 10. A equipe visitante volta a ter dificuldade na virada de bola e vê o Gerdau Minas abrir 17 a 13 no segundo tempo de Henrique Modenesi. Os bloqueios do mandante seguem pressionando o ataque bauruense, que tem dificuldade em achar pontos em sequência e diminuir a distância. O time da casa faz a virada de bola e fecha em 25 a 18.

Na segunda parcial, o jogo volta equilibrado, com o Sesi Vôlei Bauru abrindo a primeira vantagem na boa passagem de Bruna Moraes pelo saque. A defesa do time bauruense aumenta de produção e leva ao 9 a 12 após o nono ponto de Bruna, forçando a parada do Gerdau Minas. O time mineiro volta pra parcial com pontos em sequência, chegando em 14 a 15 e, após dois aces de Pri Daroit, 17 a 16, nos dois tempos consecutivos do Sesi Vôlei Bauru. Com os dois times tendo sucesso na virada de bola, o set se equilibra mas o time da casa chega ao set point e usa seu tempo em 24 a 23, para virar a bola vencedora em 25 a 23.

Assim como na parcial anterior, o terceiro set começa equilibrado e com o Sesi Vôlei Bauru segurando a vantagem mínima nos primeiros pontos. O time de Bauru conecta pontos em sequência, mas vê o Gerdau Minas empatar em 10 a 10 na boa passagem de Thaisa pelo saque, forçando o primeiro tempo de Modenesi. A equipe de Bauru responde, faz três pontos e abre 10 a 13, forçando a parada minastenista. O Sesi Vôlei Bauru segue pressionando e com ótima atuação de Bruna Moraes abre 13 a 18, levando à segunda parada do Gerdau Minas. Chegando na reta final, a equipe visitante vê o crescimento do time mineiro e tem dificuldade na recepção, parando em 19 a 22. No contra-ataque, o Sesi Vôlei Bauru fecha em 20 a 25.