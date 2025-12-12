Bauru sediará neste domingo (14), às 14h, um ato que integra a mobilização nacional contra a anistia aos envolvidos nos ataques de 8 de janeiro e, no âmbito local, contra projetos apresentados pelo governo municipal de concessões de serviços públicos, por meio de parcerias público-privadas (PPP), por exemplo. A manifestação, organizada por frentes e sindicatos, ocorrerá no Parque Vitória Régia e faz parte da agenda convocada pela Frente Brasil Popular e pelo Povo Sem Medo, com apoio da CUT e de entidades sindicais.

Em Bauru, o ato é organizado por lideranças locais da CUT, do movimento sindical e de coletivos, como o Ação Libertária. Entre os articuladores está Jesus Garcia, membro da coordenação da CUT e dirigente do Sindicato dos Trabalhadores Energéticos (Sinergia Bauru). Segundo ele, a convocação partiu de representantes do Partido dos Trabalhadores (PT).

“Fizemos uma reunião nesta quinta-feira (11) com representantes de sindicados convocados e juntos elaboramos materiais de divulgação. O objetivo da ação é reunir as pessoas para manifestar a revolta contra a postura do Congresso Nacional, hoje dominado pelo Centrão, com liberais e extrema direita, que assumem posições que não refletem a vontade da sociedade”, afirma Garcia.