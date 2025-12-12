A equipe Sub-18 feminina do Debvolley, representante de Bauru, conquistou o título da Série Ouro do Campeonato Estadual da Liga Pró Voleibol (APV), disputado em Porto Ferreira e em outras sedes do estado. A competição reuniu equipes de diversas cidades paulistas e contou com a participação de todas as categorias do projeto bauruense, incluindo Sub-14, Sub-16, Sub-18 e Sub-21, nos naipes masculino e feminino.
Desempenho da equipe e formato da competição
O torneio foi estruturado em dois grupos na fase classificatória. O Debvolley terminou a primeira fase na liderança de sua chave, com apenas uma derrota, justamente para Jaú. Com as demais vitórias na classificação, a equipe avançou em primeiro lugar para a semifinal, etapa em que superou a equipe de Itobi.
Na decisão, novamente contra Jaú, o Debvolley foi derrotado no primeiro jogo, disputado fora de casa, por 3 sets a 2, definido no tie-break. No confronto de volta, em Bauru, a equipe venceu por 3 sets a 0, com parciais de 26/24, 25/23 e 25/22, resultado que levou a definição do título para o golden set. O time bauruense venceu o set decisivo por 25/12, encerrando a disputa e assegurando a conquista estadual.
A equipe campeã é comandada pela técnica Joanil Soares, responsável pela condução tática do grupo ao longo da temporada. O trabalho é desenvolvido em conjunto com o assistente técnico Leonardo Bornia, que atua na preparação diária e na análise das partidas.
O clube é presidido por Mateus Martinez, fundador do Debvolley, que coordena a gestão do projeto e acompanha o desenvolvimento das equipes de base.
Estrutura do projeto e formação das categorias
O Debvolley foi fundado há dois anos e iniciou suas atividades com equipes masculinas. Com o aumento da procura e ampliação do projeto, o clube passou a atuar também com equipes femininas. Atualmente, o trabalho abrange categorias do Sub-12 ao Sub-21, consolidando-se como projeto de base na cidade.
A equipe Sub-18 campeã também conta com atletas do Sub-16, integrando diferentes faixas etárias dentro do planejamento técnico.
O clube ainda funciona como instituição privada, mas está em processo de formalização como associação esportiva. A parceria com a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (Semel) permite que o Debvolley represente oficialmente Bauru em competições estaduais e receba apoio logístico, incluindo transporte para jogos.
Além da Liga APV, o Debvolley representa Bauru em outros campeonatos estaduais, como a Copa São Paulo, mantendo calendário ativo em diferentes categorias. A Liga Pró Voleibol é considerada uma alternativa ao Campeonato Paulista, oferecendo estrutura semelhante, mas com custos reduzidos para os clubes participantes.