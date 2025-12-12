A equipe Sub-18 feminina do Debvolley, representante de Bauru, conquistou o título da Série Ouro do Campeonato Estadual da Liga Pró Voleibol (APV), disputado em Porto Ferreira e em outras sedes do estado. A competição reuniu equipes de diversas cidades paulistas e contou com a participação de todas as categorias do projeto bauruense, incluindo Sub-14, Sub-16, Sub-18 e Sub-21, nos naipes masculino e feminino.

Desempenho da equipe e formato da competição

O torneio foi estruturado em dois grupos na fase classificatória. O Debvolley terminou a primeira fase na liderança de sua chave, com apenas uma derrota, justamente para Jaú. Com as demais vitórias na classificação, a equipe avançou em primeiro lugar para a semifinal, etapa em que superou a equipe de Itobi.