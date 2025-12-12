Entre os dias 15 e 16 de dezembro, Jaú (47 km de Bauru) recebe o ‘Cine São Paulo’, com sessões de cinema gratuitas na Praça do Museu, localizada na avenida João Ferraz Neto, 201. A programação inclui até cinco exibições diárias, às 8h, 10h, 14h, 16h e 19h, com sucessos do cinema infantil e familiar, como “Encanto”, “Elementos”, “Carros 3”, “Mufasa: O Rei Leão”, “Minha Mãe é Uma Peça 3”, “Meu Malvado Favorito”, “Frozen 2”, “Pluft, o Fantasminha” e “A Pequena Sereia” (Live Action). Os ingressos são distribuídos no local, sempre a partir de uma hora antes de cada sessão.
O Cine São Paulo é um projeto itinerante que leva o cinema para diferentes cidades do estado de São Paulo de forma gratuita, oferecendo telona, poltronas confortáveis, climatização, isolamento acústico, projeção digital e bomboniere. A carreta tem quase 20 metros de extensão e capacidade para 83 pessoas sentadas, e durante as sessões o público recebe pipoca e refrigerante gratuitamente.
Viabilizado pelo Programa de Ação Cultural (ProAC) do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, em parceria com a Caedu e realização da Porto Cultural, o projeto busca promover inclusão cultural, levando entretenimento e acesso ao cinema para comunidades onde ele nem sempre chega.
Em Jaú, oitava e última cidade do circuito em 2025, o Cine São Paulo promete diversão para toda a família. A programação completa e os horários de cada filme também podem ser consultados no site: www.cinesaopaulo.com.br
Programação em Jaú
As exibições do Cine São Paulo incluem sucessos do cinema infantil e familiar, com sessões diárias sempre a partir das 8h, sendo a última sessão às 19h.
Em Jaú, o primeiro dia de sessão terá a exibição dos seguintes filmes: “Encanto” (às 8h), “Elementos” (às 10h), “Carros 3” (às 14h), “Mufasa: O Rei Leão” (às 16h) e “Minha Mãe é Uma Peça 3” (às 19h).
No segundo dia de exibições na comunidade, os filmes são: “Meu Malvado Favorito” (às 8h), “Frozen 2” (às 10h), “Pluft, o Fantasminha” (às 14h), “A Pequena Sereia (Live Action)” (às 16h) e “Divertidamente 2” (às 19h).
Serviço
Cine São Paulo em Jaú, de 15 a 16 de dezembro. Endereço: na Praça do Museu, que fica na avenida João Ferraz Neto, 201. Cinema itinerante com entrada gratuita e pipoca e refrigerante inclusos.Consulte a agenda completa com as localidades e horários das exibições do projeto em: www.cinesaopaulo.com.br.