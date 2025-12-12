O projeto “Bibliotecas Vivas em Bauru” fecha 2025 com música e celebração do percurso já construído na cidade. Na próxima quinta-feira (18 de dezembro), às 19h30, a Biblioteca Rodrigues de Abreu recebe o show gratuito de José Eduardo Gil e do Duo Serrapilheira, marcando o encerramento das ações deste ano e reforçando o compromisso da iniciativa em aproximar a comunidade da literatura, da arte e dos espaços públicos de leitura.
Desde junho, quando as atividades começaram, o projeto trouxe para as bibliotecas municipais de Bauru: convocatórias para artistas, quatro oficinas formativas, “sarauzinho” para as infâncias, atividades no Jardim Botânico, apresentações de narração artística de histórias nas bibliotecas e no CEVAC Geisel e aproximadamente 30 sessões de mediação de leitura com mediadoras contratadas pelo projeto em ações realizadas nas Bibliotecas Central, Vila Falcão e no CRAS Vila Godoy.
Também inaugurou a primeira intervenção visual nos prédios das bibliotecas, realizada na Ramal do Geisel sob coordenação de Dora Locatelli e João Pedro Bueno, com novas instalações previstas para 2026. “Bibliotecas Vivas em Bauru” já alcançou cerca de mil pessoas, contribuindo com a formação cultural e com a Economia Criativa da cidade.
Coordenado por Talita Neves da Alumia Criativa e Valsineire Castro da Giralua Teatro, por meio da Associação de Teatro de Bauru e Região (ATB) e com apoio e parceria da Divisão das Bibliotecas Municipais de Bauru através da Secretaria Municipal de Cultura, o “Bibliotecas Vivas em Bauru” tem como foco transformar as bibliotecas em ambientes vivos, dinâmicos e integrados aos territórios.
Para Talita, o avanço do projeto ao longo de 2025 revela a força da parceria com as equipes das bibliotecas e o envolvimento crescente da população. “Tem sido uma experiência muito especial ver a dimensão que o projeto ganhou nesses meses. A circulação das atividades, a resposta das pessoas e a dedicação das equipes, especialmente da Biblioteca Central, têm sido fundamentais para construir esse caminho e para fortalecer os espaços públicos de leitura na cidade”, afirma.
Outra etapa
Com atividades planejadas até agosto de 2026, as expectativas para o próximo ano incluem novos formatos e ampliação da programação, com shows, saraus, slam, clube do livro, apresentações teatrais, conversas com escritores, leituras dramáticas e o fortalecimento das ações que conectam literatura, oralidade e territórios. Tudo com foco em ampliar a participação e aproximar a comunidade bauruense do universo da leitura e da literatura.
A iniciativa é uma realização da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), do Programa de Ação Cultural - PROAC, da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo, do Ministério da Cultura, Governo Federal - edital Fomento CultSP - PNAB nº 29/2024, voltado à manutenção e modernização de bibliotecas, e prevê mais de 60 ações entre julho de 2025 e agosto de 2026. O projeto propõe requalificar os espaços físicos das bibliotecas públicas da cidade e, ao mesmo tempo, aproximar a população desses equipamentos por meio de atividades artísticas, educativas e formativas voltadas ao livro, à leitura e à literatura.
Show do dia 18/12: José Eduardo Gil e Duo Serrapilheira
O encontro entre José Eduardo Gil e o Duo Serrapilheira cria uma travessia musical que combina pesquisa, afeto e experimentação. Formado por Olivia Monaco (voz) e Théo Ribeiro (contrabaixo), o Duo explora timbres, texturas e camadas que reinterpretam a canção brasileira de forma contemporânea. Gil, violonista e compositor com turnês internacionais e atuação frequente em São Paulo e interior, traz seu repertório técnico e expressivo, baseado em influências populares e latino-americanas.
O diálogo entre os artistas se estende também ao projeto ‘Violão Falado’, em que música, literatura e poesia se entrelaçam em narrativas sonoras. No palco, a voz, o contrabaixo e o violão transformam palavra e gesto em ambiente, respiro e escuta compartilhada.
Serviço
O show de José Eduardo Gil e Duo Serrapilheira será realizado no dia 18 de dezembro, às 19h30, na Biblioteca Rodrigues de Abreu, localizada na avenida Nações Unidas, quadra 8, Centro de Bauru. A apresentação é gratuita e aberta ao público. Mais informações podem ser acompanhadas pelo Instagram @bibliotecasvivasembauru.