O projeto “Bibliotecas Vivas em Bauru” fecha 2025 com música e celebração do percurso já construído na cidade. Na próxima quinta-feira (18 de dezembro), às 19h30, a Biblioteca Rodrigues de Abreu recebe o show gratuito de José Eduardo Gil e do Duo Serrapilheira, marcando o encerramento das ações deste ano e reforçando o compromisso da iniciativa em aproximar a comunidade da literatura, da arte e dos espaços públicos de leitura.

Desde junho, quando as atividades começaram, o projeto trouxe para as bibliotecas municipais de Bauru: convocatórias para artistas, quatro oficinas formativas, “sarauzinho” para as infâncias, atividades no Jardim Botânico, apresentações de narração artística de histórias nas bibliotecas e no CEVAC Geisel e aproximadamente 30 sessões de mediação de leitura com mediadoras contratadas pelo projeto em ações realizadas nas Bibliotecas Central, Vila Falcão e no CRAS Vila Godoy.

Também inaugurou a primeira intervenção visual nos prédios das bibliotecas, realizada na Ramal do Geisel sob coordenação de Dora Locatelli e João Pedro Bueno, com novas instalações previstas para 2026. “Bibliotecas Vivas em Bauru” já alcançou cerca de mil pessoas, contribuindo com a formação cultural e com a Economia Criativa da cidade.