Dezembro Laranja é o mês de alerta ao câncer de pele, ou seja, é muito importante que a gente converse sobre o tema e espalhe a palavra do cuidado e da necessidade de manter as consultas com o dermatologista.
Como toda doença, quanto antes diagnosticado, mais simples é o tratamento do câncer de pele e mais simples a cura. Vale saber que o câncer de pele do tipo não melanoma é o mais frequente no Brasil e corresponde a cerca de 30% de todos os tumores malignos registrados no país. Mas, se não tratado certo pode deixar mutilações bastante expressivas.
Por isso, na coluna de hoje reuni as dúvidas mais comuns do tema para responder. A ideia é que você se informe e espalhe esse conteúdo por aí. Quanto mais informação de qualidade, melhor!
Como é o começo do câncer de pele?
O início do câncer de pele vem como uma alteração sutil na pele: uma pinta que muda de cor ou forma, uma ferida que não cicatriza, uma pequena elevação brilhante ou avermelhada, ou uma área áspera que descama. Essas mudanças costumam ser progressivas e persistentes, o que diferencia de irritações comuns que melhoram com o tempo.
Como é a mancha de câncer de pele?
A mancha pode aparecer como uma lesão irregular, com bordas indefinidas, coloração variada (marrom, preta, avermelhada ou até rosada) e crescimento gradual. Em alguns casos, pode sangrar, coçar ou apresentar textura diferente do restante da pele. No melanoma, em especial, a mancha costuma ser assimétrica, com bordas irregulares e tons diferentes dentro da mesma pinta.
Notou uma mudança suspeita na pele? Agende com seu dermatologista, pois somente um profissional pode avaliar corretamente e, se necessário, indicar exames.
Quais são os principais sinais de câncer de pele?
Podemos falar de:
Manchas pruriginosas (que coçam), descamativas ou que sangram;
Sinais ou pintas que mudam de tamanho, forma ou cor;
Feridas que não cicatrizam em 4 semanas.
O que acontece quando se tem câncer de pele?
Quando a pessoa desenvolve câncer de pele, algumas células da pele começam a se multiplicar de forma anormal, formando lesões que crescem e se modificam ao longo do tempo. Dependendo do tipo, o câncer pode se espalhar para tecidos próximos e, nos casos mais agressivos, atingir outras partes do corpo, exigindo diagnóstico e tratamento precoces para evitar complicações.
Como se trata o câncer de pele?
O tratamento varia conforme o tipo e estágio da lesão, mas geralmente envolve remoção cirúrgica, procedimentos minimamente invasivos (como crioterapia, laser ou curetagem), uso de medicamentos tópicos e, em casos mais avançados, terapias como radioterapia, imunoterapia ou quimioterapia. O dermatologista ou oncologista define a abordagem ideal após avaliação clínica e exames específicos.
Quais são os tipos de câncer de pele?
Os principais tipos são o carcinoma basocelular (CBC), o mais comum e menos agressivo; o carcinoma espinocelular (CEC), que tem maior chance de se espalhar se não tratado; e o melanoma, que é o tipo mais grave, pois pode se disseminar rapidamente para outros órgãos.
Também existem formas mais raras, como o carcinoma de células de Merkel e alguns sarcomas cutâneos, mas eles representam uma parcela bem menor dos casos.
Quem tem mais probabilidade de desenvolver a doença?
São as seguintes pessoas:
De pele clara, olhos claros, albinos ou sensíveis à ação dos raios solares;
Com história pessoal ou familiar deste câncer;
Com doenças cutâneas prévias;
Que trabalham sob exposição direta ao sol;
Com exposição prolongada e repetida ao sol;
Com exposição a câmaras de bronzeamento artificial.
Como evitar o câncer de pele?
Para prevenir o câncer de pele, é importante evitar a exposição excessiva ao sol, especialmente entre 10h e 16h, usar protetor solar diariamente, roupas de proteção, chapéus e óculos de sol, além de não usar câmaras de bronzeamento artificial. Também é fundamental observar regularmente a pele para detectar alterações precoces e consultar um dermatologista ao notar sinais suspeitos.
De preferência, marque duas vezes por ano com seu dermato, ele vai avaliar sua pele como um todo!
Um forte abraço e até o próximo domingo!
Daniela Hueb - Médica, CRM-SP 96.027