Dezembro Laranja é o mês de alerta ao câncer de pele, ou seja, é muito importante que a gente converse sobre o tema e espalhe a palavra do cuidado e da necessidade de manter as consultas com o dermatologista.

Como toda doença, quanto antes diagnosticado, mais simples é o tratamento do câncer de pele e mais simples a cura. Vale saber que o câncer de pele do tipo não melanoma é o mais frequente no Brasil e corresponde a cerca de 30% de todos os tumores malignos registrados no país. Mas, se não tratado certo pode deixar mutilações bastante expressivas.

Por isso, na coluna de hoje reuni as dúvidas mais comuns do tema para responder. A ideia é que você se informe e espalhe esse conteúdo por aí. Quanto mais informação de qualidade, melhor!