O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que mede a inflação oficial do país, ficou em 0,18% em novembro, segundo dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). No ano, o IPCA acumula alta de 3,92%, enquanto a inflação dos últimos 12 meses ficou em 4,46% — abaixo dos 4,68% registrados nos 12 meses imediatamente anteriores. Em novembro de 2024, o índice havia avançado 0,39%. O resultado da inflação de novembro ficou levemente abaixo das projeções do mercado, que estimavam alta de 0,20% no mês e de 4,5% no acumulado em 12 meses. Com esse desempenho, a inflação voltou a se manter dentro do intervalo de tolerância do Banco Central, que trabalha com meta de 3% e admite variação até o teto de 4,5%. O índice também marcou a menor variação para um mês de novembro desde 2018, quando houve queda de -0,21%.

Avaliação por grupos

Em novembro, cinco dos nove grupos pesquisados apresentaram aumento de preços. O resultado em cada grupo foi o seguinte: Alimentação e bebidas: -0,01%; Habitação: 0,52%; Artigos de residência: -1%; Vestuário: 0,49%; Transportes: 0,22%; Saúde e cuidados pessoais: -0,04%; Despesas pessoais: 0,77%; Educação: 0,01%; Comunicação: -0,20%.