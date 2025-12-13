A Unimed Bauru inaugurou, nesta sexta-feira (12) o seu Núcleo de Pesquisa Clínica (NPC), espaço dedicado à produção científica e integrado ao Centro de Estudos do Hospital Unimed Bauru (CEHUB). O evento contou com a presença do vice-prefeito de Bauru, Orlando Costa Dias; de José Sebastião dos Santos, diretor da Faculdade de Medicina de Bauru da USP; de Cristiano Tonello, chefe do Departamento Hospitalar da USP; e de José Ricardo Bombini, diretor técnico de Saúde III do Instituto Lauro de Souza Lima.
O vice-prefeito Orlando Costa Dias parabenizou a Unimed Bauru pela iniciativa, ressaltando a importância do NPC para o desenvolvimento científico local e para a qualificação da assistência em saúde no município.
Em seguida, o diretor superintendente do Hospital Unimed Bauru, Roberson Antquera Moron, destacou a satisfação da instituição em ver o projeto concretizado e em receber autoridades, pesquisadores e convidados.
O presidente da Unimed Bauru, Marcus Vinícius Marques, saudou os presentes, agradeceu às instituições parceiras e reforçou o papel estratégico do NPC para o futuro da pesquisa clínica na cooperativa.
O coordenador médico do NPC, Sérgio Trindade, também discursou, explicando como o núcleo foi estruturado, o caminho percorrido para sua constituição e a importância da integração entre diferentes áreas da saúde para fortalecer o novo espaço.
Encerrando as falas, o presidente do CEHUB e pesquisador principal, Paulo Eduardo de Souza, apresentou a estrutura do núcleo, ressaltou a relevância da parceria com o Instituto Lauro de Souza Lima e com a USP para a condução de estudos éticos e de alto rigor científico, e exibiu um vídeo institucional sobre o Hospital Unimed Bauru.
Após o encerramento da solenidade, os convidados participaram de um café especial e, na sequência, visitaram as instalações do NPC para conhecer de perto o novo espaço.
O Núcleo de Pesquisa Clínica surge em um cenário nacional de expansão dessa área, alinhado ao aumento da capacidade brasileira de conduzir estudos complexos. Com equipe multidisciplinar, infraestrutura hospitalar integrada e apoio de instituições como o ILSL e a USP, o NPC reforça o compromisso da Unimed Bauru com a inovação, a produção de conhecimento e a melhoria contínua do cuidado ao paciente.
Fotos: André Sandeiro