A Unimed Bauru inaugurou, nesta sexta-feira (12) o seu Núcleo de Pesquisa Clínica (NPC), espaço dedicado à produção científica e integrado ao Centro de Estudos do Hospital Unimed Bauru (CEHUB). O evento contou com a presença do vice-prefeito de Bauru, Orlando Costa Dias; de José Sebastião dos Santos, diretor da Faculdade de Medicina de Bauru da USP; de Cristiano Tonello, chefe do Departamento Hospitalar da USP; e de José Ricardo Bombini, diretor técnico de Saúde III do Instituto Lauro de Souza Lima.

O vice-prefeito Orlando Costa Dias parabenizou a Unimed Bauru pela iniciativa, ressaltando a importância do NPC para o desenvolvimento científico local e para a qualificação da assistência em saúde no município.

Em seguida, o diretor superintendente do Hospital Unimed Bauru, Roberson Antquera Moron, destacou a satisfação da instituição em ver o projeto concretizado e em receber autoridades, pesquisadores e convidados.