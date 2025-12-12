A primeira divisão da Liga Bauruense de Futebol Amador (LBFA) conhecerá seu campeão neste domingo (14), às 9h40, com o duelo entre Corinthians do Jardim Prudência e Ferroviário. A decisão terá um atrativo especial: a reabertura do estádio distrital Horácio Alves Cunha, o Bela Vista, palco histórico que volta a receber partidas após reforma e ajustes.
O Ferroviário da Vila Dutra é um clube tradicional e um dos fundadores da LBFA. Apesar da longa trajetória no futebol amador de Bauru, a equipe viveu anos de inatividade e retomou suas atividades de forma contínua apenas em 2017, sob a liderança de dirigentes comprometidos com a manutenção da tradição do clube. Desde então, o Ferroviário vem se consolidando como força no amador local, acumulando campanhas de destaque, como o vice-campeonato da Segunda Divisão em 2022 e o vice-campeonato do turno da Primeira Divisão em 2023.
Classificação e caminho até a final
O Ferroviário garantiu a última vaga na final da Primeira Divisão da LBFA ao vencer o clássico da Zona Oeste contra o Santa Cândida por 2 a 1, em partida disputada no domingo (7), no Estádio Mirante Ferroviário. Os gols foram marcados por Zetão e Léo Café, garantindo a classificação histórica da equipe.
Retorno e montagem relâmpago do time
A campanha de 2025, entretanto, tem um sabor especial. Com apenas 30 dias de antecedência, a equipe foi montada para atender a um pedido do tradicional dirigente “Seu Dito”, que desejava completar o número de participantes da competição. Começando o campeonato com apenas 15 jogadores, praticamente um time em formação, o Ferroviário surpreendeu pela evolução e competitividade ao longo do torneio.
Na primeira fase, a equipe conquistou a quarta melhor campanha, demonstrando organização tática e união do grupo. Na segunda etapa, o time assumiu a liderança do Grupo B, garantindo a vaga na final com dez jogos disputados, cinco vitórias, três empates e duas derrotas, sob o comando do técnico Clodoaldo, o Alemão, auxiliado por Torto e com o apoio do massagista Jader.
Destaques do elenco
O Ferroviário apresenta um elenco equilibrado, com experiência e qualidade técnica em todas as posições. No gol, Diego se destaca pela segurança; a defesa é composta por Léo Pele e Lucas Henrique, zagueiros sólidos e líderes de marcação, além dos laterais Ludney e Bruno, que se destacam na recomposição e apoio ao ataque.
No meio-campo, o camisa 8 Xuxa, reconhecido no futebol amador de Bauru, distribui o jogo com visão e precisão. A criação ofensiva fica por conta do camisa 10 Tiago, enquanto o volante Renan contribui com qualidade técnica e equilíbrio tático. Outros jogadores do meio e ataque incluem Wesley, Leonardo, Laércio e José, garantindo profundidade e opções variadas.
O setor ofensivo é comandado pelo artilheiro Mateus Moura, o Zetão, que já conquistou títulos em diversas equipes do amador, formando dupla letal com Wallace. O ataque ainda conta com Felipe, camisa 11, completando um setor agressivo e veloz.
Agora, o time entra na decisão em busca de um feito inédito: levantar pela primeira vez o troféu da LBFA.