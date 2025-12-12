A primeira divisão da Liga Bauruense de Futebol Amador (LBFA) conhecerá seu campeão neste domingo (14), às 9h40, com o duelo entre Corinthians do Jardim Prudência e Ferroviário. A decisão terá um atrativo especial: a reabertura do estádio distrital Horácio Alves Cunha, o Bela Vista, palco histórico que volta a receber partidas após reforma e ajustes.

O Ferroviário da Vila Dutra é um clube tradicional e um dos fundadores da LBFA. Apesar da longa trajetória no futebol amador de Bauru, a equipe viveu anos de inatividade e retomou suas atividades de forma contínua apenas em 2017, sob a liderança de dirigentes comprometidos com a manutenção da tradição do clube. Desde então, o Ferroviário vem se consolidando como força no amador local, acumulando campanhas de destaque, como o vice-campeonato da Segunda Divisão em 2022 e o vice-campeonato do turno da Primeira Divisão em 2023.

Classificação e caminho até a final