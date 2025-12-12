A equipe do Corinthians de Bauru, também conhecida como Corinthians do Jardim Prudência, garantiu presença na final da primeira divisão da Liga Bauruense de Futebol Amador (LBFA), que será disputada neste domingo (14), às 9h40, contra o Ferroviário. A partida será histórica, marcada pela reabertura do estádio distrital Horácio Alves Cunha, mais conhecido como estádio do Bela Vista, localizado na Avenida Jurandyr Bueno, quadra 1, no Parque União.

História e tradição

Fundado em 1980 por Altino Pedro (Sr. Altino) e José Hipólito (Sr. Zé), o Corinthians do Jardim Prudência nasceu com o objetivo de disputar competições amadoras nos campos de terra da cidade. Ao longo de sua trajetória, o clube conquistou dois títulos da primeira divisão da LBFA, em 1993 e 2002, e agora busca o terceiro em sua história.