A equipe do Corinthians de Bauru, também conhecida como Corinthians do Jardim Prudência, garantiu presença na final da primeira divisão da Liga Bauruense de Futebol Amador (LBFA), que será disputada neste domingo (14), às 9h40, contra o Ferroviário. A partida será histórica, marcada pela reabertura do estádio distrital Horácio Alves Cunha, mais conhecido como estádio do Bela Vista, localizado na Avenida Jurandyr Bueno, quadra 1, no Parque União.
História e tradição
Fundado em 1980 por Altino Pedro (Sr. Altino) e José Hipólito (Sr. Zé), o Corinthians do Jardim Prudência nasceu com o objetivo de disputar competições amadoras nos campos de terra da cidade. Ao longo de sua trajetória, o clube conquistou dois títulos da primeira divisão da LBFA, em 1993 e 2002, e agora busca o terceiro em sua história.
O time é conhecido por sua forte ligação com a comunidade local e pela participação ativa da família Abelha, que há décadas mantém viva a tradição do clube no futebol amador de Bauru.
Retorno
Após três anos sem participar do campeonato, o clube voltou este ano com uma estrutura reforçada sob a presidência de Diego, que, em conjunto com toda a diretoria, montou uma equipe competitiva, mantendo o legado do clube.
A campanha do Corinthians do Jardim Prudência na atual edição da LBFA foi marcada por consistência e regularidade: em 11 jogos, a equipe conquistou 6 vitórias, 4 empates e apenas 1 derrota. Após oscilar nas primeiras rodadas, o time engrenou na segunda fase e garantiu classificação à semifinal após empate com o Santa Cândida, demonstrando organização tática e entrosamento coletivo.
Elenco e destaques
O elenco comandado pelo tecnico Gordo, combina experiência e talento, formando uma equipe equilibrada em todas as posições. Entre os goleiros, Juuh e Mateus têm se destacado com defesas decisivas. A defesa é sólida, contando com Tatu, Celinho e João Victor, enquanto o meio-campo e o ataque apresentam jogadores de grande qualidade técnica.
O destaque da equipe é o camisa 10 Luiz Miguel “Gugu”, meia-atacante de enorme habilidade, com passagem pelo futebol profissional. Gugu começou nas categorias de base do Corinthians, atuou profissionalmente na Grécia, no Operário do Mato Grosso e no Oeste de Itápolis, entre outros clubes. Reconhecido por sua técnica apurada e bolas paradas decisivas, ele é peça central na criação de jogadas e principal referência ofensiva do time.
Além dele, outros destaques incluem o meia direita Soares, responsável por 5 gols até o momento e considerado artilheiro da equipe, e os atacantes Juh e Rolan, que combinam velocidade e experiência no futebol amador de Bauru, com títulos conquistados por clubes como Independência e Turini.
O elenco completo ainda conta com Felipe, Tininhk, Patrick, Th, Lukinha, Spoke, Kaique, Nicolas, Matheus Leandro, Lipe, Igor, Léo, China, João Victor e Soares, compondo um grupo equilibrado e competitivo. O técnico Gordo tem sido peça fundamental para o sucesso da equipe. Com experiência em campeonatos amadores, ele conseguiu entrosar jogadores veteranos e jovens.
Desempenho na competição
O Corinthians do Jardim Prudência demonstrou bom planejamento tático e capacidade de adaptação ao longo do campeonato. O time iniciou bem, apresentou oscilações na segunda rodada, mas conseguiu estabilizar seu desempenho, consolidando-se como uma das equipes mais consistentes da competição. A solidez defensiva, combinada à eficiência ofensiva, foi fundamental para garantir a vaga na final, e o equilíbrio entre jovens promissores e atletas experientes contribuiu para o sucesso da equipe.
Expectativa para a final
A decisão contra o Ferroviário representa uma oportunidade histórica para o Corinthians do Jardim Prudência conquistar o terceiro título da LBFA e reafirmar sua tradição no futebol amador da cidade. A equipe chega motivada, com elenco completo e forte entrosamento, pronta para encarar o desafio no recém-reaberto estádio do Bela Vista, que promete receber grande público.