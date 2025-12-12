A Câmara Municipal de Pirajuí vota, a partir das 13h desta sexta-feira (12), o relatório da comissão processante (CP) que pode levar à cassação do mandato da prefeita Rosalina Sônia dos Santos, conhecida como Rosa da Ambulância (PL). A chefe do Executivo é investigada por suposto direcionamento na contratação de Microempreendedores Individuais (MEIs), entre eles o próprio sobrinho. Segundo o Legislativo, ele foi contratado como dentista pelo município no mesmo dia em que abriu o MEI, fato apontado pelos vereadores como possível prática de nepotismo.
Por sua vez, a prefeita alega ser vítima de perseguições, sendo o ápice a própria criação da CP, instituída e conduzida repleta de irregularidades, afirma. A sessão será transmitida ao vivo pelo canal da Câmara de Pirajuí no YouTube.
A Casa de Leis é formada por oito vereadores. É preciso maioria de voots para que mandato da prefeita seja cassado. A base aliada da prefeita é composta hoje por apenas dois membros: Jonathan Zancan Martins (PL) e o sargento da PM Flávio Aparecido Pereira (Podemos). A comissão é presidida pelo vereador Ademir José Alves (PSDB), que também preside a Mesa Diretora.
A denúncia contra a prefeita foi apresentada por uma moradora da cidade, segundo quem a mandatária teria contratado diversos moradores como pessoa jurídica, sem processo licitatório, e que os contratados estariam exercendo funções que deveriam ser desempenhadas por servidores concursados, conforme prevê a legislação.
As supostas irregularidades também são alvo de uma Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público (MP-SP) em julho deste ano contra o município. A reportagem procurou a Rosa da Ambulância (PL) e sua equipe de comunicação e aguarda manifestações.
Manifestação
Dependendo do resultado, Rosalina Sônia dos Santos deve ir à Justiça, segundo sugere nota enviada à redação dá a entender. "Diante de tamanha perseguição e das inúmeras manobras políticas orquestradas por um grupo que dominou a cidade por tanto tempo, só nos resta aguardar o desfecho da sessão da Câmara e adotar as medidas legais cabíveis, defendendo com vigor os princípios da democracia e do Estado de Direito", consta do texto.
Nele, ela destaca ter sido eleita democraticamente com 4.649 votos, assumi em 1º de janeiro de 2025 a Prefeitura de Pirajuí. "O objeto da acusação desta comissão processante não se refere a qualquer irregularidade gerada durante o meu governo; trata-se, na verdade, de uma questão herdada de administrações anteriores. Destaco com convicção que a justiça dos homens e a justiça divina prevalecerão. Esse antigo grupo político não retornará ao comando da nossa amada Pirajuí: os votos das eleições de 6 de outubro de 2024 foram legítimos, conferidos e auditados um a um, e nenhum artifício político nos roubará essa vitória popular.
Continuo sustentada pela confiança inabalável que sempre tive em Deus. Vamos em frente, com fé e determinação", finaliza a nota.