A Câmara Municipal de Pirajuí vota, a partir das 13h desta sexta-feira (12), o relatório da comissão processante (CP) que pode levar à cassação do mandato da prefeita Rosalina Sônia dos Santos, conhecida como Rosa da Ambulância (PL). A chefe do Executivo é investigada por suposto direcionamento na contratação de Microempreendedores Individuais (MEIs), entre eles o próprio sobrinho. Segundo o Legislativo, ele foi contratado como dentista pelo município no mesmo dia em que abriu o MEI, fato apontado pelos vereadores como possível prática de nepotismo.

Por sua vez, a prefeita alega ser vítima de perseguições, sendo o ápice a própria criação da CP, instituída e conduzida repleta de irregularidades, afirma. A sessão será transmitida ao vivo pelo canal da Câmara de Pirajuí no YouTube.

A Casa de Leis é formada por oito vereadores. É preciso maioria de voots para que mandato da prefeita seja cassado. A base aliada da prefeita é composta hoje por apenas dois membros: Jonathan Zancan Martins (PL) e o sargento da PM Flávio Aparecido Pereira (Podemos). A comissão é presidida pelo vereador Ademir José Alves (PSDB), que também preside a Mesa Diretora.