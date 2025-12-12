13 de dezembro de 2025
Logo Sampi
CHECK-IN CIDADE

Proeste Nissan Bauru promoveu o lançamento do novo Kait 2026

Por Douglas Willian | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Douglas Willian
o 'Kait Day' marcou o lançamento oficial do novo Nissan Kait 2026 na Proeste Nissan Bauru
o 'Kait Day' marcou o lançamento oficial do novo Nissan Kait 2026 na Proeste Nissan Bauru

A Proeste Nissan Bauru realizou, na noite desta quinta-feira (11), o Kait Day, evento que marcou o lançamento oficial do novo Nissan Kait 2026. A apresentação ocorreu simultaneamente em todas as concessionárias da marca no país, reunindo clientes, convidados e representantes da imprensa.

O Nissan Kait 2026 chega ao mercado como o mais novo SUV da montadora, trazendo um design robusto e a identidade visual marcante da Nissan. O modelo, que combina linhas modernas, presença imponente e recursos voltados à experiência do usuário, já está disponível para venda.

Como parte da ação nacional, cada unidade da Proeste Nissan — Bauru, Marília e Presidente Prudente — recebeu uma versão do veículo para exibição e test-drive, permitindo que o público conhecesse de perto os detalhes técnicos e estéticos do novo lançamento. A Proeste Nissan Bauru fica localizada na Avenida Rodrigues Alves, 22-45 na Vila Cardia em Bauru.

Fotos: Douglas Willian

