A Proeste Nissan Bauru realizou, na noite desta quinta-feira (11), o Kait Day, evento que marcou o lançamento oficial do novo Nissan Kait 2026. A apresentação ocorreu simultaneamente em todas as concessionárias da marca no país, reunindo clientes, convidados e representantes da imprensa.

O Nissan Kait 2026 chega ao mercado como o mais novo SUV da montadora, trazendo um design robusto e a identidade visual marcante da Nissan. O modelo, que combina linhas modernas, presença imponente e recursos voltados à experiência do usuário, já está disponível para venda.

Como parte da ação nacional, cada unidade da Proeste Nissan — Bauru, Marília e Presidente Prudente — recebeu uma versão do veículo para exibição e test-drive, permitindo que o público conhecesse de perto os detalhes técnicos e estéticos do novo lançamento. A Proeste Nissan Bauru fica localizada na Avenida Rodrigues Alves, 22-45 na Vila Cardia em Bauru.