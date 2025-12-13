Falta menos de um mês pro início do Paulistão...
Menos de 30 dias separam a estreia do Noroeste no Paulistão 2026 e o consequente reencontro do torcedor com o seu time do coração. A data base da 1ª rodada do Campeonato Paulista é 11 de janeiro (domingo), mas o Norusca deve optar por jogar aos sábados em casa, o que pode colocar a partida inicial contra o Red Bull no dia 10 de janeiro. Até o término da Coluna, o time bauruense havia anunciado 21 jogadores oficialmente em suas redes sociais. Além desses, iremos considerar também Maycon e Thiago Lopes, que voltam de empréstimo. A lista “oficial” com os 23 é a seguinte: os goleiros: Luiz Daniel, Jeferson Romário e Henrique Fernandes; os laterais Leocovick, Wesley, PH e Sanchez; os zagueiros Pedro Carrerete, Carlinhos, Renan Araújo e Maycon; os volantes Léo Sena, Tauã e Igor Cristiano; os meias Cauã Aguiar, Denner, Thiago Lopes e Diego Mathias e os atacantes Pedro Felipe, Thiaguinho, Robertinho, Matheus José e Rafael Silva. Haja nome composto...
As razões do Norusca chegar mais forte...
Calma torcedor. Sei que não coloquei o Carlão na lista. Com certeza contamos (e muito) com ele e mais 2 ou 3 jogadores pra “fechar o elenco”. Além da presença do Guilherme como técnico, com mais tempo de trabalho e bem mais ambientado ao Paulistão; o que me faz acreditar que estamos bem melhores em relação a 2025 é a versatilidade de inúmeros jogadores desse elenco. PH e Leocovick podem atuar como laterias ou alas. PH inclusive na ala direita. Leo pode jogar também no meio campo. Diego Mathias é um caso a parte. Joga como atacante, falso 9, meia de ligação, ala e até como segundo volante. Denner, Thiago Lopes e Thiaguinho também podem atuar tanto no meio como no ataque. Vamos chegar mais fortes e com uma preparação melhor. Podem apostar...
NFL: Reta final da temporada regular...
A NFL está na semana 15 (de 18) da temporada regular. Todos os 32 times estão com 13 jogos. Como serão 17 partidas pra cada franquia, restam apenas 4 (que serão decisivas). Broncos, Patriots e Rams entram em campo com chance real de confirmar a vaga nos Playoffs já nesse domingo (14). O Denver Broncos (com 11 vitórias e 2 derrotas) pode abrir a lista de classificados com um triunfo sobre o Green Bay Packers. Os Patriots (11-2) tentam carimbar vaga e ainda podem levar o título da AFC Leste. Uma vitória contra o Buffalo Bills garante a classificação. Finalmente o Los Angeles Rams (10 vitórias e 3 derrotas) tenta superar o Detroit Lions e carimbar o passaporte pros Playoffs...
Momento Maguila - Torcida do Corinthians
O SALVE de hoje vai pra torcida do Corinthians, que na 4ª (10) deu um show no Mineirão, na vitória por 1 a 0 sobre o Cruzeiro. No domingo (14), tem o jogo da volta em Itaquera. Um abraço especial pro Tavinho Kfouri, Kiko Barbosa, Giuliano De Angelis, Marquinho ‘Skinão’, Celinho e Hiroshi Kameo, Paulo Siqueira, Bruno Freitas, Rafael Antônio e Léo Maronezi.
