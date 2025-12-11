Condenação 1

A 2ª Vara Criminal de Bauru condenou, na quarta-feira (10), quatro envolvidos em um esquema de lavagem de dinheiro investigado desde 2022, entre eles o ex-presidente da Cohab Edison Bastos Gasparini Junior e sua esposa Izabel Cristina Gonçalves Dias Gasparini. A decisão também absolveu quatro acusados das algumas imputações originalmente apresentadas pelo Ministério Público (MP), incluindo a de participação em organização criminosa. Leia matéria completa no link - Juiz condena Gasparini e Izabel: 7 anos de reclusão no semiaberto

Condenação 2

O juiz responsável pelo caso considerou procedente, em parte, a denúncia e aplicou penas que variam de sete anos de reclusão a prestação de serviços à comunidade. Gasparini Junior e Izabel receberam a mesma pena: 7 anos de reclusão, em regime semiaberto; 21 dias-multa, cada dia-multa fixado em cinco salários mínimos, por lavagem de dinheiro, combinada com artigo 71 do Código Penal, que versa sobre a continuidade delitiva.

Sem pizza

Muitos questionam a ‘lentidão’ da Justiça e até creem que tudo acaba em pizza e que o crime compensa. Mas isso não é verdade, pelo no caso do escândalo da Cohab Bauru, em primeira e segunda instâncias. Essa não é a primeira nem a principal condenação de Gasparini Jr. E ainda há processos em tramitação.