Condenação 1
A 2ª Vara Criminal de Bauru condenou, na quarta-feira (10), quatro envolvidos em um esquema de lavagem de dinheiro investigado desde 2022, entre eles o ex-presidente da Cohab Edison Bastos Gasparini Junior e sua esposa Izabel Cristina Gonçalves Dias Gasparini. A decisão também absolveu quatro acusados das algumas imputações originalmente apresentadas pelo Ministério Público (MP), incluindo a de participação em organização criminosa. Leia matéria completa no link - Juiz condena Gasparini e Izabel: 7 anos de reclusão no semiaberto
Condenação 2
O juiz responsável pelo caso considerou procedente, em parte, a denúncia e aplicou penas que variam de sete anos de reclusão a prestação de serviços à comunidade. Gasparini Junior e Izabel receberam a mesma pena: 7 anos de reclusão, em regime semiaberto; 21 dias-multa, cada dia-multa fixado em cinco salários mínimos, por lavagem de dinheiro, combinada com artigo 71 do Código Penal, que versa sobre a continuidade delitiva.
Sem pizza
Muitos questionam a ‘lentidão’ da Justiça e até creem que tudo acaba em pizza e que o crime compensa. Mas isso não é verdade, pelo no caso do escândalo da Cohab Bauru, em primeira e segunda instâncias. Essa não é a primeira nem a principal condenação de Gasparini Jr. E ainda há processos em tramitação.
PDT e Natalino 1
O PDT informa que realizou reunião extraordinária da Comissão Municipal nesta quinta-feira (11), para a qual o vereador Natalino da Silva foi convocado, com o objetivo de apresentar sua justificativa para o voto a favor no projeto de lei da concessão do lixo e dialogar com a direção partidária. "Apesar da convocação formal, o parlamentar não compareceu, impossibilitando que fosse ouvido pelo partido", diz a nota do PDT.
PDT e Natalino 2
O PDT também informa que o voto do vereador será novamente pautado na Reunião Ordinária do Diretório Municipal, agendada para o dia 16 de dezembro, ocasião em que Natalino terá mais uma oportunidade de apresentar sua justificativa diante de todos os filiados. Após essa data, o PDT avaliará as medidas políticas e disciplinares cabíveis, conforme o Estatuto do PDT.
Plano Diretor de Águas
Durante audiência pública realizada há alguns dias, na Câmara Municipal, o vereador Junior Rodrigues (PSD) questionou a prefeitura sobre a execução do PDA (Plano Diretor de Águas). O diretor de produção e reservação do DAE, Heber Vieira, informou que o documento será revisado em 2026 e que o sistema de captação complementar previsto em Avaí, a 24 km da atual captação, continua como meta.
Haverá nova reservação?
Essa audiência sobre recursos hídricos ocorreu antes do anúncio da prefeita Suéllen Rosim (PSD) sobre o plano de contratar empresa para busca de água no Rio Tietê, ao custo de R$ 1 bilhão. Portanto, é bem possível que, apesar de constar no Plano Diretor de Águas, a construção de uma reservação 24 quilômetros a jusante do Rio Batalha seja descartada, caso a ideia sobre o Tietê prospere.
‘Esgoto que vai e volta...’
Aliás, um espirituoso leitor do JCNET (Danilo Rodrigues) comentou, em nossa página no Facebook: "Agora vamos beber o esgoto que enviamos ao Tietê...." Na edição deste final de semana do Jornal da Cidade impresso, o especialista da USP em recursos hídricos Ricardo Hirata (Projeto Sacre) dará sua opinião sobre o que acha da ideia de buscar água no Rio Tietê. Leia!