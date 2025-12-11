A Force One Academia inaugurou oficialmente a sua unidade em Bauru na noite desta quarta-feira (10), trazendo ao Jardim Estoril uma proposta de treinamento moderna, ampla e equipada com tecnologia avançada. Localizada na Avenida Comendador José da Silva Martha, 12-20, a nova unidade oferece uma experiência completa em atividade física e bem-estar.

Com mais de 1.500 m², o espaço reúne áreas de musculação, cardio, treinos funcionais e salas dedicadas a diversas modalidades. O empreendimento investiu em aparelhos de marcas internacionais, voltados para garantir precisão, ergonomia e segurança nos treinos.

Entre as atividades disponibilizadas aos alunos estão bike magnética, aulas virtuais e outras modalidades inclusas nos planos da academia. A estrutura também se destaca pelos diferenciais de conforto, como vestiários setorizados, duchas com aquecimento a gás e um espaço destinado à hidratação e socialização.