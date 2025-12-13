A Banda Sinfônica Municipal de Bauru se apresenta na próxima terça-feira (16), às 20h, no Santuário do Sagrado Coração, com o concerto “Sinfonia de Natal do Cultura do Coração”, promovido pelo projeto Cultura do Coração. A entrada é gratuita e aberta a toda a população, com a sugestão de doação voluntária de 1 litro de leite integral.
O evento marca a primeira apresentação da Banda Sinfônica Municipal de Bauru no Santuário do Sagrado Coração após a conclusão total da construção do espaço. O local recebeu melhorias como forro, piso especial e novos lustres, além de acabamento em madeira e revitalização do altar, afirma a maestrina e coordenadora do projeto Cultura do Coração, Sonia Berriel. “Depois de 25 anos da igreja construída, obra do grande arquiteto Jurandyr Bueno, agora, finalmente, o ambiente está ainda mais acolhedor”, destaca.
Sob regência do maestro e diretor artístico Devanildo Balmant, conhecido como “Deva”, o concerto natalino contará com a participação de 62 músicos, entre alunos e bolsistas da banda, que executarão peças com instrumentos de metais, madeiras e percussão. A apresentação terá duração aproximada de uma hora e trará um formato didático, com breves explicações e momentos de interação com o público, informa Deva.
De acordo com o regente, será um momento de confraternização, com belíssimos arranjos escolhidos a dedo por ele. “A proposta é apresentar um repertório natalino selecionado com muito carinho, reunindo temas tradicionais e contemporâneos, pensado para a comunidade da igreja, os amigos da banda e toda a população que deseja assistir a um concerto de Natal especial”, pontua.
A expectativa é de casa cheia, com público estimado entre 500 e 600 pessoas, segundo a organização. “A abertura será composta por peças e, ao longo do concerto, explicamos um pouco sobre a harmonia e a composição. Isso cria um clima agradável. É uma alegria para nós da banda receber esse convite do projeto mais uma vez”, conclui o maestro Deva.
O concerto é uma realização do projeto Cultura do Coração, Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, em parceria com a Banda Sinfônica Municipal de Bauru. Ainda, para Sonia Berriel, o espetáculo tem um papel essencial na experiência do público. “A música penetra a alma das pessoas, onde a palavra por vezes não alcança”, enfatiza.
A organização agradece o apoio do pároco Rodrigo Sena e do diácono José Rafael Mazzoni, que responderam à homenagem com o seguinte recado, em texto: “Que esta apresentação seja uma bela expressão da alegria e da esperança que o Natal traz aos nossos corações”, conclui.
Serviço
O concerto “Sinfonia de Natal do Cultura do Coração”, ocorre na terça-feira (16), às 20h, no Santuário do Sagrado Coração, situado na rua Benedito Moreira Pinto, 7-2, Jardim Panorama. Entrada franca e doação voluntária de leite.