A Banda Sinfônica Municipal de Bauru se apresenta na próxima terça-feira (16), às 20h, no Santuário do Sagrado Coração, com o concerto “Sinfonia de Natal do Cultura do Coração”, promovido pelo projeto Cultura do Coração. A entrada é gratuita e aberta a toda a população, com a sugestão de doação voluntária de 1 litro de leite integral.

O evento marca a primeira apresentação da Banda Sinfônica Municipal de Bauru no Santuário do Sagrado Coração após a conclusão total da construção do espaço. O local recebeu melhorias como forro, piso especial e novos lustres, além de acabamento em madeira e revitalização do altar, afirma a maestrina e coordenadora do projeto Cultura do Coração, Sonia Berriel. “Depois de 25 anos da igreja construída, obra do grande arquiteto Jurandyr Bueno, agora, finalmente, o ambiente está ainda mais acolhedor”, destaca.

Sob regência do maestro e diretor artístico Devanildo Balmant, conhecido como “Deva”, o concerto natalino contará com a participação de 62 músicos, entre alunos e bolsistas da banda, que executarão peças com instrumentos de metais, madeiras e percussão. A apresentação terá duração aproximada de uma hora e trará um formato didático, com breves explicações e momentos de interação com o público, informa Deva.