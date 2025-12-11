Voz de Prisão

Por volta das 16h25 da tarde desta quarta-feira (10) da sessão da Câmara Municipal de Bauru iniciada na segunda-feira (8), interrompida na terça (9) e que teve sequência ontem, uma discordância de Eduardo Borgo (Novo) em relação a uma decisão do presidente da Casa fez com que o vereador de oposição, ao final de uma discussão, desse voz de prisão ao colega Markinho Souza (MDB). O pedido foi registrado por Borgo nas polícias Militar e Civil por abuso de autoridade.

Cobrou a tarifa

Cabo Helinho (PL) cobrou, durante a sessão de ontem, um decreto da prefeita Suéllen Rosim (PSD) com a criação de tarifa para a concessão do lixo. Essa era a expectativa de alguns vereadores da base de apoio para antes da polêmica e extenuante votação do PL do Lixo na segunda/terça-feira, pela qual conseguiram aprovar o projeto, não sem desgaste junto à população. No final de sua intervenção, Helinho pediu sobrestamento do PL do Lixo por duas sessões, mas não conseguiu 11 votos para isso. Veja como foi a sequência da sessão no link - https://sampi.net.br/bauru/noticias/2948098/politica/2025/12/em-26h-com-voz-de-prisao-e-discussao-camara-aprova-25-processos

Contrato irregular

A vereadora Estela Almagro (PT) comentou notícia divulgada em primeira mão pelo JCNET na terça-feira sobre decisão da Segunda Turma do Tribunal de Contas do Estado (TCE), que julgou irregulares o chamamento público e a contratação da Organização Social (OS) Avante, para gestão da UPA do Mary Dota, por R$ 20 milhões anuais. Estela lembrou de seus alertas na época da contratação. E disse que esperava que o Ministério Público tivesse investigado, na época.