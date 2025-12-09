O projeto ‘Natal EmCantos’ segue movimentando o Centro de Bauru e recebe, nesta quarta-feira (10), um show animado da dupla sertaneja João Bosco e Vinícius. A apresentação será realizada às 21h, na praça Rui Barbosa, com entrada gratuita.

A programação integra as ações natalinas promovidas pela Prefeitura de Bauru, por meio das secretarias de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação (Sedecon) e de Cultura, com atrações espalhadas por todas as regiões da cidade até o dia 20 de dezembro.

Com mais de duas décadas de carreira, João Bosco e Vinícius conquistaram o público nacional desde 2009 com o álbum Curtição, que emplacou sucessos como “Chora”, “Me Liga” e “Coração Só Vê Você”. Ao longo dos anos, a dupla lançou outros trabalhos de destaque, com músicas como “Sem Esse Coração”, “Chuva”, “Tarde Demais” e “Constelações”. Em 2024, o duo apresentou o álbum Deixa o Barulho, com canções inéditas como “Melhor Escolha”, “Eu Tô Pronto”, “Recaída Te Ama” e “Medida Protetiva”.