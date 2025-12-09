O projeto ‘Natal EmCantos’ segue movimentando o Centro de Bauru e recebe, nesta quarta-feira (10), um show animado da dupla sertaneja João Bosco e Vinícius. A apresentação será realizada às 21h, na praça Rui Barbosa, com entrada gratuita.
A programação integra as ações natalinas promovidas pela Prefeitura de Bauru, por meio das secretarias de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação (Sedecon) e de Cultura, com atrações espalhadas por todas as regiões da cidade até o dia 20 de dezembro.
Com mais de duas décadas de carreira, João Bosco e Vinícius conquistaram o público nacional desde 2009 com o álbum Curtição, que emplacou sucessos como “Chora”, “Me Liga” e “Coração Só Vê Você”. Ao longo dos anos, a dupla lançou outros trabalhos de destaque, com músicas como “Sem Esse Coração”, “Chuva”, “Tarde Demais” e “Constelações”. Em 2024, o duo apresentou o álbum Deixa o Barulho, com canções inéditas como “Melhor Escolha”, “Eu Tô Pronto”, “Recaída Te Ama” e “Medida Protetiva”.
Em razão da montagem da estrutura para o show, a casinha do Papai Noel da praça Rui Barbosa permanecerá fechada nesta quarta-feira (10), retomando o atendimento ao público na quinta-feira (11).
A Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru (Emdurb) informa que, por conta do evento, haverá interdições viárias na região central. Os quarteirões 1 e 4 da praça Rui Barbosa serão totalmente interditados a partir das 7h desta quarta-feira, incluindo o cruzamento da rua Gustavo Maciel com a avenida Rodrigues Alves. Já o quarteirão 2 terá interdição parcial no mesmo horário.
Os eventos do ‘Natal EmCantos’ previstos para terça-feira (9) foram cancelados devido à chuva. Com isso, não funcionaram as casinhas do Papai Noel da praça Rui Barbosa e do parque Vitória Régia, nem o passeio de trenzinho. A programação será retomada nesta quarta-feira com o show principal.
Serviço
O show da dupla João Bosco e Vinícius, que integra o projeto ‘Natal EmCantos’ será realizado no dia 10 de dezembro, quarta-feira, com início previsto para as 21h, na praça Rui Barbosa, localizada na região central de Bauru. A entrada é gratuita.