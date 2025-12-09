A Câmara Municipal de Bauru aprovou, no final da madrugada desta terça-feira (9), por volta de 5h40, o projeto de lei (PL) que autoriza o governo municipal a fazer a concessão da coleta e futuro tratamento de lixo à iniciativa privada. Foram 11 votos a favor e 9 contrários. Porém, por um descuido da Mesa Diretora, em meio à desgastante discussão, o parecer da Comissão de Meio Ambiente não foi votado pelo plenário, o que pode anular a aprovação. Nesta quarta-feira (10), o projeto seria votado em segundo turno, mas isso pode não acontecer.

Foi um duro teste de resistência para os vereadores, funcionários do Legislativo e interessados, em meio a uma batalha de argumentos jurídicos quanto à forma de tramitação do PL até a decisão final. A aprovação será judicializada por vereadores de oposição, que discordam dos procedimentos regimentais adotados pelo presidente Markinho Souza (MDB), principalmente quanto à reclamada cassação de prerrogativas parlamentares.

Enviado no começo de novembro à Câmara Municipal pela prefeita Suéllen Rosim (PSD), o Projeto de Lei (PL) autoriza a celebração de uma parceria público-privada (PPP) para a gestão dos resíduos sólidos (lixo orgânico e seletivo) e da limpeza urbana da cidade. O contrato previsto é de R$ 4,8 bilhões por 30 anos. Haverá cobrança de tarifa da população.