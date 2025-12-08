O homem suspeito de tirar a vida da companheira a facadas, na manhã desta segunda-feira (8), em Bauru, foi morto horas depois em confronto com o 13º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep), que efetuou dois disparos na rua André Luiz dos Santos, quadra 3, em uma área de mata do Jardim Niceia. Ele havia fugido após o crime, ocorrido na quadra 3 da rua João Esteves de Souza, no Jardim Carolina, e foi localizado durante as buscas intensificadas pelas polícias Militar e Civil.

A mulher foi atacada em via pública e sofreu golpes nas costas, na altura do peito, ombro e pescoço. A violência foi tamanha que a lâmina da faca se quebrou durante o ataque, segundo informações preliminares apuradas pelo JCNET junto ao Samu e à Polícia Militar. Testemunhas também relataram que o agressor continuou a agredir a mulher com chutes após ela cair ao chão. O caso é investigado como feminicídio.

O crime ocorreu um dia após mobilizações nacionais contra a violência de gênero. No domingo (7), movimentos sociais, coletivos feministas e entidades de direitos humanos promoveram atos em diversas cidades, incluindo Bauru, onde manifestantes ocuparam a avenida Getúlio Vargas para denunciar o avanço dos casos de feminicídio no País. O JCNET acompanhou a manifestação.