Uma mulher foi assassinada a facadas, supostamente pelo companheiro, em via pública de Bauru, no início da manhã desta segunda-feira (8). O óbito foi constatado em uma calçada da quadra 3 da rua João Esteves de Souza, no Jardim Carolina. O crime é tratado como feminicídio.
Segundo o que o JCNET apurou preliminarmente junto ao Samu e Polícia Militar, a vítima, que ainda não teve a identidade divulgada, foi golpeada nas costas, na altura do ombro, no peito, e também no pescoço. O suspeito teria quebrado a lâmina da faca, tamanha foi a violência aplicada nos golpes. Segundo testemunhas, o autor ainda teria desferido chutes contra a mulher, já caída no chão.
As polícias Militar e Civil fazem buscas pelo autor, já identificado, e o JCNET acompanha o caso.
Neste domingo (7), diante da escalada da violência contra as mulheres no Brasil e dos índices alarmantes de feminicídio, movimentos sociais, organizações feministas e coletivos de direitos humanos realizaram uma grande mobilização em Bauru e outras grandes cidades do País. Em Bauru, a manifestação aconteceu na quadra 15 da avenida Getúlio Vargas. O JCNET esteve lá e cobriu a manifestação.
