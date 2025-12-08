Um jovem de 19 anos foi assassinado na madrugada desta segunda-feira (8), quando levou um tiro na cabeça e outro no pescoço, na saída de uma festa realizada na Vila Pacífico, em Bauru. A morte ocorreu poucas horas antes de uma mulher perder a vida ao ser alvo de facadas, supostamente desferidas pelo companheiro, no Jardim Carolina.

No primeiro caso, Mateus Campache de Oliveira Galvão estava com amigos no evento, quando uma jovem o cumprimentou com um beijo. Na sequência, começou uma confusão na calçada, consta no boletim de ocorrência.

Uma das vítimas foi ferida com uma garrafa. Outro rapaz de 21 anos foi socorrido à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Vila Ipiranga com um tiro de raspão na cabeça. Já Mateus foi ferido por dois disparos, dos quatro efetuados (quatro cápsulas calibre .22 foram apreendidas). Ele, que faria 20 anos no dia 31 de dezembro, não resistiu e morreu antes mesmo da chegada do socorro médico.