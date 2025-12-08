A mulher de 37 anos assassinada a facadas na manhã desta segunda-feira (8), em Bauru, havia conseguido uma medida protetiva de urgência contra o ex-companheiro há apenas 20 dias. Jéssica Pereira Silva foi atacada em via pública enquanto chegava para trabalhar como cuidadora de idoso, na quadra 3 da rua João Esteves de Souza, no Jardim Carolina.

O agressor, José Felipe Tozi Cândido, de 38 anos, fugiu após o crime, mas acabou morto horas depois em confronto com o 13º Baep, que o localizou em uma área de mata na rua André Luiz dos Santos, no Jardim Niceia. O casal deixa quatro filhos menores de idade.

Já o avô deles foi levado à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) e teve o celular apreendido. Isso porque enquanto os policiais aguardavam a chegada da perícia no local do feminicídio, um homem se aproximou e se identificou como pai do agressor. Questionado pela equipe sobre como soube onde a vítima estava, ele não soube explicar e apresentou informações desconexas. Os PMs o detiveram sob suspeita de auxiliar na fuga do filho.