Uma árvore caiu e atingiu um carro modelo Ford Ka preto na rua Vivaldi Guimarães, quadra 16, nas proximidades do Bosque da Comunidade, em Bauru, por volta das 18h desta terça-feira (9). O veículo foi atingido de raspão na parte traseira, mas não houve feridos.

O atendimento da ocorrência é realizado pela Secretaria do Meio Ambiente e Bem-Estar Animal (Semab), enquanto o trecho da via está sendo sinalizado pelo Grupo de Operações de Trânsito (GOT).

Em alerta, a Defesa Civil do município orienta a população a redobrar os cuidados devido ao aumento dos ventos e ao acumulado de chuvas nas últimas 24 horas, que já ultrapassa 100 milímetros.