A Segunda Mostra Teatral do Curso Livre de Teatro Mariana Camargo chega ao fim neste domingo (14), com três montagens inéditas e uma novidade na programação: a apresentação de duas peças em sequência, com apenas um intervalo entre elas. As sessões acontecem no Teatro do Colégio Chaminade, no Jardim Europa.

A programação começa às 18h, com “A Hora do Arrepio”, que transforma uma simples festa do pijama em uma noite de terror. O clima leve das conversas e risadas logo dá lugar a suspense, mistérios e pesadelos que se confundem com a realidade. A cada história contada, o público é convidado a perguntar a si mesmo: “isso realmente está acontecendo?”

Às 20h, o público poderá assistir ao combo especial formado pelas peças “Offline” e “O que Aconteceu com Baby Jane?”, apresentadas em sequência, separadas por um intervalo de 15 minutos.