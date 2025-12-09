A Segunda Mostra Teatral do Curso Livre de Teatro Mariana Camargo chega ao fim neste domingo (14), com três montagens inéditas e uma novidade na programação: a apresentação de duas peças em sequência, com apenas um intervalo entre elas. As sessões acontecem no Teatro do Colégio Chaminade, no Jardim Europa.
A programação começa às 18h, com “A Hora do Arrepio”, que transforma uma simples festa do pijama em uma noite de terror. O clima leve das conversas e risadas logo dá lugar a suspense, mistérios e pesadelos que se confundem com a realidade. A cada história contada, o público é convidado a perguntar a si mesmo: “isso realmente está acontecendo?”
Às 20h, o público poderá assistir ao combo especial formado pelas peças “Offline” e “O que Aconteceu com Baby Jane?”, apresentadas em sequência, separadas por um intervalo de 15 minutos.
Em “Offline”, quatro influenciadores chegam à luxuosa premiação Estrela Digital 2025, mas acabam trancados em uma sala sem wifi, curtidas ou mensagens — apenas enigmas. Forçados a lidar com a vida real, vivem situações que misturam humor, tensão e autoconhecimento, descobrindo que estar desconectado pode ser tão assustador quanto libertador.
Fechando a noite, “O que Aconteceu com Baby Jane?” transporta o espectador a um casarão decadente de Hollywood. Lá vivem as irmãs Jane e Blanche Hudson, antigas estrelas marcadas por disputas, traumas e memórias distorcidas. Presas em um relacionamento de dependência e ressentimentos, elas travam um jogo psicológico que mistura fama, ruína e loucura, em um suspense onde cada silêncio pesa mais do que as palavras.
As três montagens têm direção de Aline Prado, Caio Takeji, Julio Zaicosky e Mariana Camargo.
Os ingressos custam R$ 35 e estão à venda no link disponível na bio do Instagram @cursolivreteatromarianacamargo.
As apresentações acontecem no Teatro do Colégio Chaminade, situado na rua Célia Palmeira, 1-8, Jardim Europa.