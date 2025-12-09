A falta de 85 tipos de medicamentos na Farmácia de Medicamentos Especializados de Bauru, conhecida como Farmácia de Alto Custo, localizada no Hospital Estadual de Bauru (HEB), gerou reclamações de pacientes que dependem dos insumos para o tratamento de diferentes doenças. Após um mês de desabastecimento, a previsão é de que os medicamentos voltem a ser disponibilizados nesta quarta-feira (10), segundo informou, por e-mail, a Secretaria de Estado da Saúde (SES) ao JC/JCNET.

De acordo com a pasta, a Coordenadoria de Assistência Farmacêutica (CAF) do Estado de São Paulo lamenta o ocorrido e informa que os pacientes serão avisados sobre a disponibilidade dos itens para retirada.

O HEB é responsável por distribuir as medicações financiadas pelo Ministério de Saúde e adquiridas pela Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo. Em seu site, o Estadual informa que, eventualmente, alguns medicamentos podem ficar indisponíveis. Essa situação, entretanto, pode colocar a saúde dos pacientes em risco.